Đường Yên hiện đại và tràn đầy mị lực trên bìa tạp chí tháng 4

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Đường Yên chính là gương mặt trang bìa của tạp chí Madame Figaro số tháng 4/2023. Xuất hiện lần này, nữ diễn viên đem tới cho công chúng một hình ảnh hiện đại, trưởng thành nhưng không kém phần ma mị qua từng khung ảnh.

Trong bộ ảnh này, Đường Yên diện trang phục chủ đạo có hai màu đen trắng. Tuy thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vóc dáng nổi bật cùng thần thái "sang chảnh" đã khiến tôn vinh lên nhan sắc ngày càng lên hương của nữ diễn viên.

Tạp chí Madame Figaro nhận xét về sự trở lại của Đường Yên: “Trong quá trình lột xác và tích lũy hoàn thiện bản thân, mang theo một nhận thức mới trở lại với công chúng, Đường Yên vẫn quyến rũ và ngọt ngào. Nếu có, thì điểm khác biệt duy nhất là sự kết tinh của thời gian đã làm tăng thêm vẻ mị lực vốn có của nữ diễn viên”.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Đường Yên từng là tiểu hoa đán 8X được săn đón hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Tiên Kiếm 3, Bên Nhau Trọn Đời, Cẩm Tú Vị Ương,…Nhưng vài năm trở lại đây, Đường Yên không còn tác phẩm gây tiếng vang.

Không những vậy, vào cuối tháng 3 vừa qua, Đường Yên đã khiến cho cư luận một phen "chê cười" vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Cụ thể, cô đã đến trễ tại sự kiện Đêm hội Weibo, bị chặn ở cửa hơn 20 phút và cuối cùng phải ra về vì không được ban tổ chức cho phép vào hội trường vì bận livestream cho một nhãn hàng ngay trước giờ diễn ra sự kiện này.

Theo 163, việc bị "cấm cửa" ở Đêm hội Weibo khiến danh tiếng của Đường Yên tổn hại nặng nề. Cô bỏ lỡ cơ hội hâm nóng tên tuổi bởi màn tái ngộ của dàn sao Tiên kiếm kỳ hiệp 1 và 3 thu hút đến hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội. Chỉ số truyền thông này vượt xa gấp nhiều lần so với chương trình livestream của Đường Yên.