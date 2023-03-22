Đường Yên diện lại đồ cổ trang, nhan sắc ra sao mà dân tình nôn nóng đóng phim mới?

Sao quốc tế 22/03/2023 16:36

Tham gia chương trình truyền hình "Nhà Trọ Của Chúng Ta", Đường Yên lại có dịp khiến khán giả xuýt xoa với nhan sắc cực phẩm dù đã độ tuổi U40.

Xuất hiện ở chương trình truyền hình "Nhà Trọ Của Chúng Ta", Đường Yên khiến dân tình xuyết xao khi nữ diễn viên diện trang phục cổ trang, cô búi tóc theo phong cách "bà thím" nhưng vẫn được ngợi khen vì làn da căng bóng mịn màng, thần thái tươi tắn, rạng rỡ. 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bộc lộ sự vui vẻ, chuyên nghiệp dù phải quay hình liên tục từ sáng đến tối cho kịp tiến độ mà ekip sản xuất đề ra.

 

Đường Yên diện lại đồ cổ trang, nhan sắc ra sao mà dân tình nôn nóng đóng phim mới? - Ảnh 1Đường Yên diện lại đồ cổ trang, nhan sắc ra sao mà dân tình nôn nóng đóng phim mới? - Ảnh 2Đường Yên diện lại đồ cổ trang, nhan sắc ra sao mà dân tình nôn nóng đóng phim mới? - Ảnh 3Đường Yên diện lại đồ cổ trang, nhan sắc ra sao mà dân tình nôn nóng đóng phim mới? - Ảnh 4Đường Yên diện lại đồ cổ trang, nhan sắc ra sao mà dân tình nôn nóng đóng phim mới? - Ảnh 5

Đường Yên từng là một trong những tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc với nhiều bộ phim có thành tích cao như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Ba thiên kim nhà họ hạ, Hiên viên kiếm thiên chi ngân, Bên nhau trọn đời, Loạn thế giai nhân, Nữ đặc công X, Người tình kim cương, Cẩm Tú Vị Ương...

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với tài tử La Tấn vào năm 2018, nữ diễn viên hạn chế hoạt động nghệ thuật. Trong hai năm qua, Đường Yên chỉ có một bộ phim Yến Vân Đài lên sóng nhưng không thành công. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1983 chỉ tham gia vai phụ trong dự án truyền hình Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Tháng 9/2022, Đường Yên làm việc 3 ngày. Do Đường Yên không có nhiều hoạt động, địa vị của nữ diễn viên giảm sút so với nhóm đồng nghiệp cùng lứa như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. 

Đường Yên diện lại đồ cổ trang, nhan sắc ra sao mà dân tình nôn nóng đóng phim mới? - Ảnh 6

Hiện tại, Đường Yên chưa quay phim mới, cô chủ yếu tham gia chương trình giải trí để duy trì độ phủ sóng trên truyền hình. Thời gian còn lại, Đường Yên để dành cho việc ở bên cạnh chồng con, làm tốt trách nhiệm của người mẹ - người vợ.

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