Cuộc sống hiện tại ít ai biết của Ngô Tôn, tiết lộ thân hình săn chắc ở tuổi 44

Ở tuổi 43, Ngô Tôn vẫn cho thấy sự nhanh nhẹn và uyển chuyển khi chơi thể thao. Đặc biệt, làn da rám nắng cùng body 6 múi của anh khiến nhiều cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Dân tình bày tỏ thật khó tin khi đây là vóc dáng của ông bố 2 con, đã ở độ tuổi ngoại tứ tuần.

Mới đây, nam diễn viên Ngô Tôn đã chia sẻ một đoạn video chơi tennis lên mạng xã hội. Ngay lập tức, vóc dáng nam tài tử trong đoạn video trở thành đề tài nóng trên khắp diễn đàn tại Trung Quốc.

Ở tuổi 44, nam diễn viên Nàng Juliet phương Đông vẫn duy trì thói quen tập luyện thể hình. Anh chia sẻ thường đến phòng gym đều đặn 3-4 lần mỗi tuần. Nếu không đến phòng gym, Ngô Tôn chơi tennis, đạp xe, đá bóng hay lướt sóng. Cường độ tập luyện cao giúp nam diễn viên sở hữu cơ bắp và thân hình rắn chắc.

Ngô Tôn sinh năm 1979, là ca sĩ kiêm diễn viên người Brunei gốc Đài Loan (Trung Quốc). Anh là thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải, đồng thời tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Nàng Juliet Phương Đông, Công Chúa Nhà Tôi... Ngô Tôn còn được đánh giá là nam thần hàng đầu vào thời điểm dòng phim thần tượng Đài Loan càn quét Châu Á.

Cũng bởi quá nổi tiếng, Ngô Tôn đã phải che giấu việc mình kết hôn và có con. Đến tháng 10/2013, anh mới tuyên bố với báo giới về việc đã lập gia đình và có một con gái tên Nei Nei (Ngô Hân Di) được 3 tuổi.

Vợ Ngô Tôn là Lâm Lệ Oánh, bạn thanh mai trúc mã của anh. Cả hai nảy sinh tình cảm khi học cấp ba và quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2004, khi Ngô Tôn 25 tuổi. Sau nhiều năm giấu kín, hiện tại Ngô Tôn đã thoải mái chia sẻ về vợ con cũng như cuộc sống cá nhân trên sóng truyền hình. Vào năm ngoái, gia đình Ngô Tôn đã quyết định định cư lâu dài tại Trung Quốc. Trước đó, anh cùng 2 con là Nei Nei và Max tham gia show truyền hình Siêu Nhân Trở Về và Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? bản Trung.

Theo ETtoday, Ngô Tôn có khối tài sản khổng lồ nhờ việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh chuỗi trung tâm tập gym, spa. Vài năm trở lại đây, Ngô Tôn ít tham gia hoạt động nghệ thuật trong showbiz. Anh tập trung kinh doanh, dành thời gian chăm sóc vợ con.