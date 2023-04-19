'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm'

Sao quốc tế 19/04/2023 11:50

Mới đây nhất, người tình trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh là Lâm Canh Tân đã bị phát hiện hẹn hò với cô gái lạ.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lại xôn xao khi loạt ảnh hẹn hò cực kỳ hot của mỹ nam Sở Kiều Truyện Lâm Canh Tân. Cụ thể theo những gì được blogger nổi tiếng xứ Trung đăng tải cho thấy nam diễn viên đang ngồi ăn cùng với một người phụ nữ lạ mặt, biểu cảm gương mặt của mỹ nam cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc khiến fan bất ngờ muốn tìm cho ra danh tính cô gái đó. 

'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm' - Ảnh 1
'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm' - Ảnh 2
Lâm Canh Tân và cô gái lạ mặt - Ảnh: Internet

Cụ thể Lâm Canh Tân được cho là đã đi ăn tối với bạn bè. Sau khi những người bạn rời đi, Lâm Canh Tân và một người phụ nữ ở lại, hai người ăn thêm một chút rồi cùng nhau ngồi trên xe và rời đi. Cũng chính vì những hành động và cử chỉ của anh chàng nên một số bộ phận netizen đã tự tin khẳng định rất có thể cả 2 đang trong mối quan hệ tìm hiểu hoặc đã chính thức nói lời yêu. 

Hiện tại, Lâm Canh Tân là nam diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, từng là một trong "Tân tứ đại tiểu sinh" Trung Quốc năm 2011 - danh hiệu dành cho sao nam có thực lực. Tài năng là chuyện không phải bàn cãi nhưng anh liên tục gặp vận đen trong chuyện tình cảm, thậm chí nam diễn viên còn bị fan đặt cho biệt danh là ''bad boy thị phi'' khi có thói quen thay người yêu như thay áo. 

'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm' - Ảnh 3

'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm' - Ảnh 4
 Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Vào tháng 9 năm ngoái, mạng xã hội rộ tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hẹn hò khi cả hai bị bắt gặp đi ăn với nhau. Trước đó vào tháng 8/2022, thợ săn ảnh cũng bắt gặp hai sao lớn đi ăn tại một nhà hàng. 

Việc cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi ăn cùng nhau khiến nhiều khán giả đồn đoán rằng cặp đôi đang lén lút hẹn hò. Thế nhưng, một bộ phận khán giả khác lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết, đang làm việc chung với nhau nên việc tụ tập ăn uống là chuyện bình thường.

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