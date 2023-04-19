'Tình mới' của Triệu Lệ Dĩnh bị bắt trọn đi ăn với gái lạ, netizen thắc mắc: ' Nhan sắc ra sao mà khiến bad boy thị phi say đắm'

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lại xôn xao khi loạt ảnh hẹn hò cực kỳ hot của mỹ nam Sở Kiều Truyện Lâm Canh Tân. Cụ thể theo những gì được blogger nổi tiếng xứ Trung đăng tải cho thấy nam diễn viên đang ngồi ăn cùng với một người phụ nữ lạ mặt, biểu cảm gương mặt của mỹ nam cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc khiến fan bất ngờ muốn tìm cho ra danh tính cô gái đó.



Lâm Canh Tân và cô gái lạ mặt - Ảnh: Internet

Cụ thể Lâm Canh Tân được cho là đã đi ăn tối với bạn bè. Sau khi những người bạn rời đi, Lâm Canh Tân và một người phụ nữ ở lại, hai người ăn thêm một chút rồi cùng nhau ngồi trên xe và rời đi. Cũng chính vì những hành động và cử chỉ của anh chàng nên một số bộ phận netizen đã tự tin khẳng định rất có thể cả 2 đang trong mối quan hệ tìm hiểu hoặc đã chính thức nói lời yêu.