Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan, phản ứng netizen gây bất ngờ?

Không chỉ là tiểu hoa đán đình đám Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh còn có hàng loạt tác phẩm bạo giúp bảo chứng tên tuổi. Dù cho đã bước sang độ tuổi 35 nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang đứng đầu tiểu hoa 85, vì thế cho nên cô hiện đang là nữ diên viên được nhiều người ngôi sao trẻ noi theo và coi cô nàng là tấm gương sáng để học tập.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo đó, trong năm 2022 này, Triệu Lệ Dĩnh có hai vai diễn mang tính chuyển hình được đánh giá rất cao là Hà Hạnh Phúc ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Hứa Bán Hạ ở Gió Thổi Bán Hạ. Không chỉ có màn thử sức thành công mà 2 bộ phim cô tham gia cũng thu về những thành tích tốt giúp cô củng cố được vị thế của mình trong giới Cbiz.