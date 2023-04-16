Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan, phản ứng netizen gây bất ngờ?

Việc Triệu Lệ Dĩnh trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Thị Hậu Bạch Ngọc Lan đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
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Không chỉ là tiểu hoa đán đình đám Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh còn có hàng loạt tác phẩm bạo giúp bảo chứng tên tuổi. Dù cho đã bước sang độ tuổi 35 nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang đứng đầu tiểu hoa 85, vì thế cho nên cô hiện đang là nữ diên viên được nhiều người ngôi sao trẻ noi theo và coi cô nàng là tấm gương sáng để học tập.
Theo đó, trong năm 2022 này, Triệu Lệ Dĩnh có hai vai diễn mang tính chuyển hình được đánh giá rất cao là Hà Hạnh Phúc ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Hứa Bán Hạ ở Gió Thổi Bán Hạ. Không chỉ có màn thử sức thành công mà 2 bộ phim cô tham gia cũng thu về những thành tích tốt giúp cô củng cố được vị thế của mình trong giới Cbiz.
Có nhiều ý kiến cho rằng, rất có thể Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh có tên trong danh sách đề cử của giải Bạch Ngọc Lan năm nay. Không những vậy, nàng tiểu hoa còn được đánh giá là một đối thủ nặng ký của giải thưởng danh giá này. Thậm chí, nhiều bài đăng dự đoán Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở thành Thị hậu năm nay.
Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều ý kiến khác được đưa ra. Năm 2022 vừa qua, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ có rất nhiều bộ phim xuất sắc. Chính vì vậy sẽ rất khó cho Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng đăng quang như nhiều người đang nghĩ.
Bạch Ngọc Lan là một trong 3 giải thưởng về phim truyền hình lớn của Trung Quốc (2 giải còn lại là Phi Thiên và Kim Ưng). Giải thưởng Bạch Ngọc Lan cũng là một trong những giải thưởng uy tín và được cả người trong ngành và công chúng đồng thuận.