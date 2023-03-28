Dù có là 'nữ hoàng diễn xuất' Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể cứu nổi những loạt sạn trong Sở Truyện Kiều

Sao quốc tế 28/03/2023 16:08

Dù là bộ phim ''huyền thoại'' nhưng Sở Truyện Kiều vẫn không thể tránh khỏi những sai sót, điển hình là những hạt sạn được fan moi ra gần đây.

Đối với những ai theo dõi dòng chảy phim truyền hình Hoa ngữ trong 10 năm trở lại đây, Sở Kiều Truyện (2017) là một tượng đài cổ trang có số lượng người xem đông nhất từ trước tới nay. Chưa kể cũng nhờ có sự thành công của dự án mà sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã phất lên thấy rõ khi nhanh chóng trở thành mỹ nhân hạng A Cbiz. 

Dù có là 'nữ hoàng diễn xuất' Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể cứu nổi những loạt sạn trong Sở Truyện Kiều - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Đặc biệt, màn kết hợp bùng nổ phản ứng hóa học giữa nàng tiểu Hoa hàng đầu lứa 85 với Lâm Canh Tân cũng tạo nên cơn sốt. Cặp đôi được “đẩy thuyền” từ thời điểm phim lên sóng cho đến tận bây giờ, thậm chí ngay sau khi có thông tin cả 2 sẽ tái xuất trong dự án Dữ Phượng Hành không ít người đã sẵn sàng cho rằng bộ phim chắc chắn sẽ thành công mà chưa hề xem qua trailer. 

Không chỉ nổi tiếng trong nước mà ngay tại Việt Nam, Sở Kiều Truyện là từ khóa thịnh hành thứ 2 trên công cụ tìm kiếm của Google vào năm 2017, phần nào chứng minh sức hút mạnh mẽ của phim tại thị trường nước ngoài. Thành công là vậy nhưng dự án này cũng không phải hoàn hảo hoàn toàn khi bị netizen soi ra hàng loạt hạt sạn khó đỡ trong phim. 

Dù có là 'nữ hoàng diễn xuất' Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể cứu nổi những loạt sạn trong Sở Truyện Kiều - Ảnh 2Dù có là 'nữ hoàng diễn xuất' Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể cứu nổi những loạt sạn trong Sở Truyện Kiều - Ảnh 3

Truyền thông xứ Trung từng tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh phải nhờ đến diễn viên đóng thế cho các phân cảnh khó trong Sở Kiều Truyện, đây vốn là điều vô cùng bình thường. Vả lại, Triệu Lệ Dĩnh từng gặp chấn thương vùng lưng nghiêm trọng, cho nên càng không thể mạo hiểm. 

Sở Kiều truyện, là một bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, dựa trên tiểu thuyết Hoàng phi Sở đặc công số 11 của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi.

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