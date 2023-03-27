Netizen phát sốt trước lời khẳng định đanh thép của Lâm Canh Tân: 'Như này đã đủ tầm làm người yêu Triệu Lệ Dĩnh'

Sao quốc tế 27/03/2023 21:30

''Dạo diện'' mới đây của Lâm Canh Tân khiến netizen bàn tán xôn xao.

Lâm Canh Tân được biết đến là diễn viên tài sắc vẹn toàn của Cbiz. Sau Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, đóng cùng Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân còn một dự án truyền hình chưa lên sóng - Dữ Phượng Hành, tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Dẫu vậy thời gian đầu thông tin này không được mấy người đón nhận bởi tạo hình xuống cấp trầm trọng của nam diễn viên. 

Netizen phát sốt trước lời khẳng định đanh thép của Lâm Canh Tân: 'Như này đã đủ tầm làm người yêu Triệu Lệ Dĩnh' - Ảnh 1
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Thậm chí, netizen còn lo sợ Triệu Lệ Dĩnh sẽ phải khá vất vả khi gánh thêm cả đồng nghiệp bởi trước đó những bộ phim gần nhất của mỹ nam này đều không có được thành công như mong đợi. 

Tuy nhiên, bộ phim cũng đã đóng máy và đang trong quá trình hậu kỳ - theo tiết lộ của đạo diễn với khán giả. Lâm Canh Tân đã không giấu được sự xúc động, òa khóc bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh vào ngày chia tay đoàn phim. Được biết trong khoảng thời gian khó khăn Triệu Lệ Dĩnh luôn là người động viên và hỗ trợ nam diễn viên hết mình nên anh rất quý trọng nữ đồng nghiệp của mình. 

Netizen phát sốt trước lời khẳng định đanh thép của Lâm Canh Tân: 'Như này đã đủ tầm làm người yêu Triệu Lệ Dĩnh' - Ảnh 2Netizen phát sốt trước lời khẳng định đanh thép của Lâm Canh Tân: 'Như này đã đủ tầm làm người yêu Triệu Lệ Dĩnh' - Ảnh 3

Mới đây, Lâm Canh Tân khẳng định bản thân vẫn là tượng đài nhan sắc của Cbiz. Trong bộ ảnh nam diễn viên tham gia một chương trình thực tế gần đây, dễ nhận thấy anh đã ốm đi rất nhiều, cơ thể thon gọn, săn chắc hơn. Trạng thái hiện tại của Lâm Canh Tân nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng. Theo đó, ai ai cũng công nhận anh đã lấy lại vóc dáng vạn người mê và đặt nhiều kỳ vọng vào dự án mới của nam diễn viên với “tình cũ” - Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao châu á sao hoa ngữ

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