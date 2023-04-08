Luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau nhưng cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều có điểm chung đáng khen ngợi này?

Sao quốc tế 08/04/2023 18:30

Cư dân mạng đều bày tỏ ngưỡng mộ với cách nuôi dạy con cái của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khi không phơi bày cuộc sống riêng tư của con trước truyền thông.

Dàn tiểu Hoa 85 hiện nay có 2 đỉnh lưu dẫn đầu là Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh. Khỏi nói thì hội đu dưa ai cũng biết cặp mỹ nhân này cạnh tranh nhau gay gắt tới cỡ nào trong giới giải trí. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa cả 2 hoàn toàn không có điểm chung gì cả khi mới đây dân tình đã vừa phát hiện ra điểm thú vị khi 2 ngôi sao này đều có chung quan điểm không công phơi bày cuộc sống riêng tư của các con trước giới truyền thông. 

Luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau nhưng cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều có điểm chung đáng khen ngợi này? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết sau khi ly hôn, Dương Mịch đã để con gái Tiểu Nhu Mễ ở lại Hồng Kông và do Lưu Khải Uy phụ trách nuôi dưỡng. Triệu Lệ Dĩnh cũng không sai lệch là bao khi con trai Tưởng Tưởng cũng ở lại nhà nội sau khi cô chia tay Phùng Thiệu Phong. Dù bận rộn với lịch trình quay phim nhưng mỗi lúc rảnh rỗi cả 2 đều dành thời gian quý báu của mình để gặp con.  

Dương Mịch cũng từng cho biết, rằng nhất định sẽ không đưa bé tới các chương trình thuộc dạng gia đình, trẻ em. Bởi cô mong con gái lớn lên bình thường, tốt nhất là mọi người không biết bé là ai, và bản thân bé cũng không cần quan tâm ba mẹ làm nghề gì, thân phận đặc biệt thế nào. Bởi cô cho rằng như vậy là cách tốt nhất để con không phải chịu nhiều áp lực thì còn đang ở độ tuổi vui chơi. 

Luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau nhưng cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều có điểm chung đáng khen ngợi này? - Ảnh 2

Quan điểm nuôi dạy con cái của Dương Mịch rõ ràng như thế nào, thì Triệu Lệ Dĩnh cũng rạch ròi như thế. Bố mẹ có thể là người nổi tiếng, được truyền thông chú ý, bị theo dõi, quay chụp mỗi ngày nhưng với con cái thì không.

Trước cách bảo vệ cuộc sống riêng tư của 2 ngôi sao Cbiz, netizen không khỏi phần cảm động và khen ngợi trước tấm lòng họ. Dù đôi lúc không được trọn vẹn bên các con vì những ly do công việc nhưng chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng là đủ để thấy hết tình yêu thương mà 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz dành cho con của mình. 

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