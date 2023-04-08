Luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau nhưng cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều có điểm chung đáng khen ngợi này?

Dàn tiểu Hoa 85 hiện nay có 2 đỉnh lưu dẫn đầu là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Khỏi nói thì hội đu dưa ai cũng biết cặp mỹ nhân này cạnh tranh nhau gay gắt tới cỡ nào trong giới giải trí. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa cả 2 hoàn toàn không có điểm chung gì cả khi mới đây dân tình đã vừa phát hiện ra điểm thú vị khi 2 ngôi sao này đều có chung quan điểm không công phơi bày cuộc sống riêng tư của các con trước giới truyền thông.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết sau khi ly hôn, Dương Mịch đã để con gái Tiểu Nhu Mễ ở lại Hồng Kông và do Lưu Khải Uy phụ trách nuôi dưỡng. Triệu Lệ Dĩnh cũng không sai lệch là bao khi con trai Tưởng Tưởng cũng ở lại nhà nội sau khi cô chia tay Phùng Thiệu Phong. Dù bận rộn với lịch trình quay phim nhưng mỗi lúc rảnh rỗi cả 2 đều dành thời gian quý báu của mình để gặp con.