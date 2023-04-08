Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị fan soi ra loạt hàng sạn khó đỡ

Loạt sạn của Minh Lan Truyện khiến fan không khỏi phần khó hiểu.

Năm 2018, Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính vừa lên sóng đã ngay lập tức chiếm được cảm tình cả khán giả. Nhờ có cốt truyện hay lẫn dàn diễn viên khủng thuộc hàng top tại Cbiz nên dự án đã liên tục gặt hái thành tích cao. Đây được xem là một trong những tác phẩm bạo xuất sắc nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp diễn xuất. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Thành công là vậy nhưng Minh Lan Truyện cũng giống như nhiều dự án khác khó tránh khỏi những hạt sạn khó đỡ. Mới đây trong một bài đang của nam blogger nổi tiếng xứ Trung, anh này đã chỉ ra một vài hạt sạn của dự án khiến người xem không khỏi phần bất ngờ.

Trong một cảnh quay khi Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) và tổ mẫu về quê ăn cưới, dân tình đã phát hiện ra một hạt sạn cực lớn. Theo đó, ở cảnh quay trước, nàng tân nương được cõng trên lưng tân lang vẫn đang diện hỉ phục màu đỏ. Thế nhưng chỉ vừa chuyển cảnh, trang phục của cô nàng lại chuyển thành màu xanh một cách khó hiểu.

Hay như cảnh đánh võ của nam chính Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) cũng được cắt ghép một cách cẩu thả. Khán giả không khó để nhận ra cảnh quay này đã sử dụng một diễn viên đóng thế thay cho nam chính. Dù khiến khán giả thất vọng vì loạt sạn khó đỡ trong phim, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng Minh Lan Truyện là một bộ phim thành công. Tác phẩm này đã giúp Triệu Lệ Dĩnh nâng cao danh tiếng và chứng minh khả năng diễn xuất của mình trong dàn tiểu hoa 85 của Cbiz. Minh Lan truyện kể về quá trình trưởng thành, tình yêu, hôn nhân của Thịnh Minh Lan - thiếu nữ con nhà quan thời Bắc Tống cùng với hai chàng trai Cố Đình Diệp và Tề Hành. Con gái thứ sáu nhà họ Thịnh – Thịnh Minh Lan từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp hơn người.

Luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau nhưng cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều có điểm chung đáng khen ngợi này? Cư dân mạng đều bày tỏ ngưỡng mộ với cách nuôi dạy con cái của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khi không phơi bày cuộc sống riêng tư của con trước truyền thông.

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