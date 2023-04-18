Hậu ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong bị fan chỉ ra các bằng chứng đang hẹn hò với mỹ nhân kém tận 14 tuổi

Có vẻ như sau hôn nhân tan vỡ với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã tìm được bến đỗ mới khi anh được cho là đang hẹn hò với Cái Nguyệt Hy, mỹ nhân kém nam diễn viên 14 tuổi.

Theo một số trang báo uy tín Trung Quốc đưa tin hình ảnh độc quyền liên quan đến đời tư của nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Cụ thể trong bài viết cho biết nam diễn viên đang đi ăn tối cùng nhóm bạn thân. Trong hình Phùng Thiệu Phong tỏa ra khá vui vẻ và tận hưởng buổi đi chơi cùng mọi người. Phùng Thiệu Phong và Cái Nguyệt Hy - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý hơn cả là việc Phùng Thiệu Phong được nhìn thấy ngồi bên cạnh nữ diễn viên Cái Nguyệt Hy. Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh và đàn em kém 14 tuổi trò chuyện cực kỳ tự nhiên và trông cả hai có vẻ rất thân thiết. Trong lúc trò chuyện, Cái Nguyệt Hy còn nghiêng người, ngả đầu vào vai Phùng Thiệu Phong. Hành động này ngay lập tức khiến dân tình phát sốt và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về chuyện này.

Không ít cư dân mạng thắc mắc, liệu có phải Phùng Thiệu Phong bắt đầu mối quan hệ với Cái Nguyệt Hy sau 2 năm ly hôn hay không.Thậm chí ngay sau đó đã có một số màn so sánh giữa Cái Nguyệt Hy và Triệu Lệ Dĩnh.

Cái Nguyệt Hy sinh năm 1992, xuất thân với vai trò là người mẫu chuyên nghiệp. Người đẹp từng giành chức quán quân trong cuộc thi người mẫu Ruili Cover Girl Championship. Tuy nhiên, xét về sự nghiệp thì cô vẫn còn thua xa vợ cũ Phùng Thiệu Phong khi thành tích trong các dự án phim ảnh chỉ mới nằm ở mức khá. Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978. Anh được đánh giá cao về diễn xuất, thành công cả ở mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Nam diễn viên nhiều bộ phim được đánh giá cao, thu hút khán giả như Cung tỏa tâm ngọc, Nữ nhân hoa, Lan Lăng Vương, Mỹ nhân tâm kế, Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương, Đại chiến cô dâu, Tây du ký: Nữ nhi quốc và Tây du ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh.

Trước đó vào tháng 4/2021, Phùng Thiệu Phong ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh sau gần 3 năm kết hôn và có với nhau một con trai. Hiện phía Cái Nguyệt Hy và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa lên tiếng về tin đồn tình cảm nói trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-trieu-le-dinh-phung-thieu-phong-bi-fan-chi-ra-cac-bang-chung-ang-hen-ho-voi-my-nhan-kem-tan-14-tuoi-573646.html