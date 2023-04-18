Triệu Lệ Dĩnh và điểm khác biệt khiến Dương Mịch dù có muốn cũng không bao giờ có được?

Sao quốc tế 18/04/2023 16:10

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là 2 đại mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc nhưng theo nhiều người mỹ nhân họ Triệu vẫn luôn trên tầm đồng nghiệp 1 bậc.

Mới đây, chủ đề về phim truyền hình Trung Quốc được Cnet nhận định là xem mãi không biết chán đã nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút từ phía cộng động mạng Cbiz. Theo đó, hai bộ phim Chân Hoàn Truyện (2012) và Minh Lan Truyện (2018) là những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía người hâm mộ. 

Triệu Lệ Dĩnh và điểm khác biệt khiến Dương Mịch dù có muốn cũng không bao giờ có được? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo đó, phía dưới phần bình luận, rất nhiều tài khoản đồng tình với ý kiến này. Phần lớn người xem đều cho rằng đó chính là 2 dự án phim được nhiều người xem đi xem lại hoài mà không thấy chán. 

Triệu Lệ Dĩnh và điểm khác biệt khiến Dương Mịch dù có muốn cũng không bao giờ có được? - Ảnh 2
Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Đặc biệt, bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính nhận được nhiều sự yêu thích hơn cả. Cụ thể, khán giả nói rằng, điều làm nên sức sống lâu bền của Minh Lan Truyện chính là bởi tính nhân văn và triết lý của bộ phim. Những triết lý đó không hề bị lồng ghép một cách sáo rỗng và nhàm chán, mà được thể hiện rất tinh tế. Chưa kể đến màn diễn xuất cực kỳ thuyết phục từ phía Triệu Lệ Dĩnh cũng là điều giúp cho bộ phim nhận được sự chú ý nhiều hơn từ phía khán giả. 

Triệu Lệ Dĩnh và điểm khác biệt khiến Dương Mịch dù có muốn cũng không bao giờ có được? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Với màn nhận định này, một số bộ phận netizen cho rằng đây cũng chính là câu trả lời dành cho các fan của Dương Mịch khi họ vẫn luôn thắc mắc tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại nhỉnh hơn thần tượng của mình 1 bậc.

Hiện tại chủ đề trên vẫn nhận được lượt tương tác lớn từ phía khán giả.

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