Cùng sửa kịch bản phim, cả Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều nhận lại những cái kết oái ăm

Cùng là sửa kịch bản phim nhưng phản ứng của công chúng dành cho Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh lại khác biệt

Trong tất cả các phim của Hoa Ngữ, biên kịch được coi là nhân vật ít quyền uy nhất, dễ dàng bị tác động bởi đạo diễn, nhà sản xuất lẫn dàn diễn viên chính. Cũng chính vì vậy mà không ít lần người hâm mộ được nhìn thấy các ngôi sao của mình có can thiệp vào kịch bản, tuy nhiên mỗi người đều nhận về một cái kết không mấy tốt đẹp cho việc này. Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet Trước khi Ngô Diệc Phàm "ngã ngựa", Thanh Trâm Hành của anh và Dương Tử từng nhận được sự quan tâm đặc biệt khán giả. Và nguyên nhân chủ yếu đến từ drama của cặp đôi chính, ồn ào đến mức các trang tin chính thống đều phải lên tiếng cảnh cáo và chấn chỉnh. Nghe đồn, tác phẩm nữ chủ này đã bị sửa thành nam chủ, kịch bản phim thay đổi khá nhiều. Không chấp nhận bị áp phiên vị và chẳng muốn bị cắt đất diễn, đích thân nữ diễn viên Dương Tử đã thuê biên kịch làm mới lại nội dung của phim nhằm giúp cho nhân vật của mình được tỏa sáng hơn nữa trong phim.

Dẫu vậy thật không may cho cô nàng là bộ phim hiện tại vẫn đang ''đóng cửa'' sau loạt tai tiếng của Ngô Diệc Phàm và chẳng có mấy hy vọng vào việc dự án sẽ được sản xuất trở lại. Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Nếu theo dõi Triệu Lệ Dĩnh đủ lâu, chắc bạn đã nghe đến ồn ào bánh hamburger của nữ diễn viên này. Đó là khi gia nhập đoàn phim Hữu Phỉ, cô đã lấy chiếc bánh này ra để ám chỉ phần diễn của mình đã bị cắt xén khá nhiều. Kèm theo đó là hàng loạt thông tin về việc Triệu Lệ Dĩnh mang theo biên kịch riêng đến phim trường để chỉnh sửa lại kịch bản cho bản thân. Hành động này đã khiến cô nàng bị lên án dữ đội và nhận về không ít lời chỉ trích vì cái tôi của ngôi sao. Tuy nhiên, một số người thì lại cho rằng cô nàng chỉ là muốn góp ý để cho phim tốt hơn chứ không hề lạm dùng quyền thế như nhiều người vẫn nghĩ.

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