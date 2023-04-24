'Đỉnh của chóp' như Triệu Lệ Dĩnh, đến cả nam biên kịch tai tiếng nhất Trung Quốc cũng phải ca ngợi không ngớt

Khó tính như Vu Chính cũng phải ca ngợi Triệu Lệ Dĩnh là mỹ nhân có trình độ chuyên môn đỉnh nhất lứa 85.

Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một trong những mỹ nhân đứng đầu lứa tiểu hoa 85 trong Cbiz. Sở hữu nhan sắc không mấy hoàn hảo nhưng cô nàng luôn được đánh giá kỹ năng chuyên môn cực cao, bên cạnh đó là sự cầu tiến đáng nể mà bất kỳ diễn viên nào ở Cbiz cũng phải noi theo. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Thành công là vậy nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ có thái độ tự đắc và hưởng thụ thành quả của mình. Vì thế cho nên nữ diễn viên được nhiều người yêu mến và sở hữu lượng fan khủng bất nhất Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Mới đây nhất, trong buổi livestream của mình một số fan đã có câu hỏi dành cho Vu Chính rằng: “Bạch Ngọc Lan năm nay Triệu Lệ Dĩnh có có hội giành giải hay không?”. Ngay lập tức Vu Chính bày tỏ rằng: “Bất luận có giành giải hay không trong lòng tôi so với các nữ diễn viên cùng độ tuổi diễn xuất của cô ấy là top đầu, không còn nghi ngờ gì nữa”. Câu trả lời của nam biên kịch ngay lập tức đã nhận về lượt phản hồi khủng từ phía netizen. Vu Chính không ngần ngại dành những lời có cánh cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Được biết, Vu Chính là một trong những nam biên kịch khó tính nhất Cbiz khi đã không ít lần có những chỉ trích hướng thẳng đến các diễn viên nếu họ có màn diễn xuất không tốt. Tuy nhiên, với Triệu Lệ Dĩnh lại là điều trái ngược hoàn toàn khi Vu Chính không chê mà dành sự tôn trọng đặc biệt đến cô nàng, chỉ từng đó cũng là đủ để thấy tài năng của ''nữ hoàng rating''.

Vu Chính cũng là một trong những người có công lớn trong việc phát hiện tài năng và giúp Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng như hiện tại. Theo đó, nàng tiểu hoa họ Triệu đã được mời trở thành nữ chính trong Lục Trinh Truyền Kỳ của biên kịch vàng họ Vu. Có ý kiến cho rằng, Vu Chính nói Triệu Lệ Dĩnh có diễn xuất top đầu lứa diễn viên cùng thời cũng không sai. Qua Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ, diễn xuất tiến bộ của nàng tiểu hoa càng được khán giả công nhận hơn nữa. Cô nàng cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan năm nay.

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