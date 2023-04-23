Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bất ngờ có dấu hiệu hết thời, netizen chỉ ra nguyên nhân chính?

Sao quốc tế 23/04/2023 18:00

Cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bất ngờ bị chê bai sắp hết thời.

Một trong những chiêu trò PR gây khó chịu cho khán giả của màn ảnh Hoa ngữ, đó là đem một bộ phim khác vào để gây sự chú ý. Thực tế chiêu này được nhiều bộ phim sử dụng, cũng bị chê không ngớt. Tuy nhiên, điều này vẫn tiếp tục tiếp diễn khi mới đây nhất những bộ phim của cả 2 mỹ nhân Dương TửTriệu Lệ Dĩnh đều bị đem ra làm ''cameo'' cho phim khác. 

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bất ngờ có dấu hiệu hết thời, netizen chỉ ra nguyên nhân chính? - Ảnh 1

Thảm nhất phải kể đến 3 bộ tiên hiệp hot nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ trong nhiều năm qua, đó là Hoa Thiên Cốt, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Hương Mật Tựa Khói Sương. Trong số này thì Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là ít bị lôi ra cọ nhiệt nhất. 

Cũng là Dương Mịch và Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, cảnh phim Tố Tố túm được chân thân của Dạ Hoa là một con rồng, mang về nuôi được đào lại hết lần này đến lần khác. Gần nhất có thể kể đến Trường Nguyệt Tẫn Minh khi nhân vật của Bạch Lộc cũng có cảnh mang một con rồng về trị thương tương tự. 

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bất ngờ có dấu hiệu hết thời, netizen chỉ ra nguyên nhân chính? - Ảnh 2

Đáng nói hơn, Trường Nguyệt Tẫn Minh còn có vô số bài đăng so sánh với các bộ phim khác, đồng thời ngang nhiên kéo cả nhân vật lẫn diễn viên khác vào làm cameo cho tác phẩm. Mới đây thôi, trên hot search còn xuất hiện một cụm từ tìm kiếm làm dân tình không thể không hóng, đó là “Lê Tô Tô và Hoa Thiên Cốt đánh nhau một trận đi”.  

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bất ngờ có dấu hiệu hết thời, netizen chỉ ra nguyên nhân chính? - Ảnh 3

Ai cũng biết, Hoa Thiên Cốt là nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong một bộ phim cùng tên. Chiếu cũng đã được 8 năm rồi. Tại thời điểm đó Hoa Thiên Cốt nổi lên là một trong những bộ phim thành công của Châu Á, chính vì vậy mà dự án này cũng không thể tránh khỏi việc bị làm cameo cho những bộ phim khác. 

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Dương Mịch sao châu á sao hoa ngữ

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