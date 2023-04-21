Vừa được đề cử giải thưởng lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã 'vấp' phải vận xui

Sao quốc tế 21/04/2023 07:35

Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua từng thành công lớn với "Gió thổi Bán Hạ" và "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Đồng nghĩa với việc sự nghiệp của cô hiện tại được đánh giá nổi bật nhất trong dàn tiểu hoa đán thế hệ 8X.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Bạch Ngọc Lan thì những thông tin tiêu cực về cô trong quá khứ bị "đào lại".

Theo truyền thông Hoa ngữ, trước khi trở thành diễn viên có tiếng khi đóng trong Hoa Thiên Cốt, cô có mối quan hệ tốt với quản lí cũ là Hách Như. Tuy nhiên, sau đó, người này công khai chỉ trích trên Weibo cá nhân nhằm ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh rằng "ngoại hình không đẹp thì vẫn có thể thẩm mĩ chỉnh hình được, nhưng nếu nhân phẩm đạo đức kém thì sao mà chỉnh được".

Vừa được đề cử giải thưởng lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã 'vấp' phải vận xui - Ảnh 1

Dù trong bài đăng của Hách Như không chỉ cụ thể đích danh một ai, nhưng khán giả phán đoán rằng anh đang đá xéo Triệu Lệ Dĩnh. Hách Như không chỉ tiết lộ nhiều đoạn ghi âm trò chuyện với bạn bè, chê bai mặt mộc Triệu Lệ Dĩnh khác xa với vẻ ngoài hoàn hảo trên màn ảnh, mà còn tố Triệu Lệ Dĩnh vốn không hề ngây thơ như hình tượng cô đang thể hiện trước công chúng và truyền thông. 

Hách Như cũng cho biết, Triệu Lệ Dĩnh dựa vào quan hệ để nhận được vai chính trong Hoa Thiên Cốt. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh đã cạch mặt Hách Như và nhanh chóng tìm một người đại diện mới để thay thế. Chính những ồn ào này khiến tên tuổi nữ diễn viên ảnh hưởng nghiêm trọng,

Vừa được đề cử giải thưởng lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã 'vấp' phải vận xui - Ảnh 2Vừa được đề cử giải thưởng lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã 'vấp' phải vận xui - Ảnh 3

Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ trích, nhiều khán giả nhận ra rằng có thể Triệu Lệ Dĩnh bị hãm hại và cố tình "hạ bệ" cô trước công chúng. Điều này sẽ khiến sự nghiệp và tên tuổi nữ diễn viên bị ảnh hưởng và vụt mất giải thưởng quan trọng.

Bởi, chính biên kịch Hoa Thiên Cốt đã lên tiếng tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình đến casting, nhờ sự hiểu biết sâu sắc mà cô được đoàn làm phim tin tưởng, chọn mặt gửi vàng, giao cho vai nữ chính. Thậm chí, cũng có thông tin cho rằng do Hách Như tác động mà suýt chút nữa Triệu Lệ Dĩnh bị tuột mất vai chính Hoa Thiên Cốt, vì thế nên cô mới quyết định đoạn tuyệt quan hệ với người quản lí.

Cho đến hiện tại, cô biết giữ hình ảnh hơn và cẩn trọng trong việc lựa chọn phim phù hợp. Vậy nên, tên tuổi của cô ngày một được củng cố.

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