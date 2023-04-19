Vừa tung ảnh hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' vì điều này

Sau thành công của Sở Kiều Truyện năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lần nữa tái hợp ở Dữ Phượng Hành.

Mới đây, một hình ảnh chụp chung của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở hậu trường phim Dữ Phượng Hành đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh, cặp đôi có tạo hình đơn giản với trang phục màu xanh nhạt. Đặc biệt, khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh nở nụ cười rạng rỡ để Lâm Canh Tân chụp ảnh đã khiến bao khán giả gục ngã vì quá tình tứ.

Với mối quan hệ thân thiết, lại thêm từng phối hợp cực ăn ý ở Sở Kiều Truyện, đại đa số khán giả đều cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ cực đẹp đôi ở Dữ Phượng Hành.

Về nội dung, đây là bộ phim thuộc thế mạnh của Triệu Lệ Dĩnh. Những mô típ phim kiểu này từng được cô thể hiện khá thành công. Dù chưa phát sóng, nhưng những clip do nhà sản xuất tung ra đã lập rất nhiều kỷ lục.

Cụ thể, video ngày đóng máy phim đã vượt 30 triệu lượt xem chỉ sau khoảng thời gian ít ỏi được đăng tải. Không những vậy, clip trên còn lọt hot search tại Trung Quốc. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút của tác phẩm cổ trang được mong đợi nhất năm này.

Nội dung Dữ Phượng Hành xoay quanh nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi đào hôn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ thần quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ.

Tuy nhiên, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt cho mình. Đây cũng là lúc mối quan hệ yêu hận xen với nhiều tình tiết bi thương và có cả hạnh phúc giữa 2 nhân vật bắt đầu.

Nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh bị 'đào lại' quá khứ vô ơn, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài Giữa tin đồn được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị dân tình "đào lại" quá khứ đáng quên, đối xử vô ơn với người quản lý cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-tung-anh-hau-truong-trieu-le-dinh-va-lam-canh-tan-da-khien-khan-gia-dung-ngoi-khong-yen-vi-dieu-nay-573854.html