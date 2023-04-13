Sau hai năm 'đường ai nấy đi', Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp tái hợp với nhau?

Công chúng đồng ý rằng dù đã “đường ai nấy đi” về mặt đời tư, song trong công việc, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những cặp đôi ăn ý nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Vừa qua, trên Weibo có blogger mở cuộc bình chọn các tác phẩm truyền hình được xem nhiều nhất tại Trung Quốc. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ được nhắc đến nhờ thành công của Minh Lan Truyện. Theo đó, công chúng đồng ý rằng dù đã “đường ai nấy đi” về mặt đời tư, song trong công việc, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những cặp đôi ăn ý nhất màn ảnh Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ được nhắc đến nhờ thành công của Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet Minh Lan truyện kể về quá trình trưởng thành, tình yêu, hôn nhân của Thịnh Minh Lan - thiếu nữ con nhà quan thời Bắc Tống cùng với hai chàng trai Cố Đình Diệp và Tề Hành. Con gái thứ sáu nhà họ Thịnh – Thịnh Minh Lan từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp hơn người. Sớm mồ côi mẹ, Minh Lan phải sống trong cảnh mẹ cả không thương, tỷ muội khó chơi, phụ thân không coi trọng.

Minh Lan truyện kể về quá trình trưởng thành, tình yêu, hôn nhân của Thịnh Minh Lan cùng với hai chàng trai Cố Đình Diệp và Tề Hành - Ảnh: Internet Năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gây chú ý khi được Cnet vinh danh cùng với Minh Lan Truyện. Bên cạnh dự án này, Chân Hoàn Truyện do Tôn Lệ đóng chính là cái tên thứ 2 được netizen xứ Trung nhắc đến. Blogger ca ngợi hai bộ phim kể trên xứng đáng được xem nhiều lần, bởi ở mỗi lần xem lại, khán giả hoàn toàn có thể tìm được cái hay riêng mà trước đó đã bỏ lỡ. Tại phần bình luận, đông đảo người dùng đã thể hiện sự đồng tình trước ý kiến của blogger và dành lời khen cho nội dung chỉn chu cùng tạo hình đẹp mắt của hai bộ phim. Hiện tại, số lượt xem của Minh Lan Truyện và Chân Hoàn Truyện vẫn tăng liên tục dù đã ra mắt rất lâu.

Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong bén duyên khi đóng chung Tây du ký: Nữ Nhi Quốc năm 2017 - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình làm nông. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006, sau khi thắng giải một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. Bảy năm đầu, cô chỉ đóng vai phụ. Năm 2013, Lệ Dĩnh đổi đời với vai chính trong Lục Trinh truyền kỳ, tiếp đó thành công với Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện... Phùng Thiệu Phong hơn Triệu Lệ Dĩnh 9 tuổi, nổi tiếng với vai Bát A Ca trong loạt phim Cung tỏa tâm ngọc. Anh còn được biết đến qua Lan Lăng Vương, Tây du ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh... Anh và Triệu Lệ Dĩnh từng đóng chung Minh Lan truyện. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong bén duyên khi đóng chung Tây du ký: Nữ Nhi Quốc năm 2017. Trong phim, Lệ Dĩnh đóng nữ vương, đem lòng yêu Đường Tăng (Phùng Thiệu Phong). Họ thông báo đăng ký kết hôn giữa năm 2018 và đến năm 2021 thì ly hôn.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cởi bạo' trên màn ảnh, đến mức bạn diễn nam có 'phản ứng sinh lý' Vào năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh từng gây rúng động vì loạt cảnh "nóng mắt". Đây cũng là bộ phim hiếm hoi chứng kiến cảnh Triệu Lệ Dĩnh "bạo" nhất trên màn hình.

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