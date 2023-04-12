Triệu Lệ Dĩnh từng 'cởi bạo' trên màn ảnh, đến mức bạn diễn nam có 'phản ứng sinh lý'

Sao quốc tế 12/04/2023 14:36

Vào năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh từng gây rúng động vì loạt cảnh "nóng mắt". Đây cũng là bộ phim hiếm hoi chứng kiến cảnh Triệu Lệ Dĩnh "bạo" nhất trên màn hình.

Triệu Lệ Dĩnh là 1 trong những Tiểu Hoa Đán thế hệ 85 nổi tiếng, giàu có và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Mới đây, cư dân mạng "đào lại" một câu chuyện "ngượng đỏ mặt" đi đóng dự án phim "Cung tỏa trầm hương".

Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh từng gây rúng động vì loạt cảnh "nóng mắt". Đây cũng là bộ phim hiếm hoi chứng kiến cảnh Triệu Lệ Dĩnh "cởi bạo" trên màn hình.

Đóng vai Lưu Ly, Triệu Lệ Dĩnh gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh ngọc nữ hiền ngoan trong sáng. Thêm nữa, Triệu Lệ Dĩnh còn tự mình quay cảnh nóng cùng bạn diễn Chu Tử Kiêu. Đây thực sự là hy sinh rất lớn của nàng Tiểu Hoa Đán, bởi sau khi Cung tỏa trầm hương ra mắt, loạt cảnh ân ái giữa cô với Chu Tử Kiêu bị nhắc đến liên tục.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cởi bạo' trên màn ảnh, đến mức bạn diễn nam có 'phản ứng sinh lý' - Ảnh 1

Trong Cung tỏa trầm hương, Lưu Ly (Triệu Lệ Dĩnh) có nhiều cảnh quay giường chiếu cùng La Dận (Chu Tử Kiêu). Từ cảnh hôn trong bồn tắm cho tới cảnh âu yếm dưới nền đất đều được hai diễn viên thực hiện rất "ngọt". Ở cảnh quay ân ái dưới đất, cả Triệu Lệ Dĩnh - Chu Tử Kiêu lẫn ekip sản xuất Cung tỏa trầm hương đều gặp không ít khó khăn khi quay. Vì thời tiết khá lạnh mà còn ăn mặc phong phanh nên các diễn viên phải được giữ ấm liên tục.

 

Lên phim thì táo bạo, mạnh mẽ nhưng ngoài đời thực, Chu Tử Kiêu - Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần run lên bần bật do nằm trên nền đất giá băng. Đó là còn chưa kể đến tình huống do có động chạm với nhau nên Chu Tử Kiêu có "phản ứng sinh lý" trên cơ thể.

Về việc bạn diễn nam có "phản ứng sinh lý" khi quay cảnh nóng, ekip sản xuất cho biết đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho Triệu Lệ Dĩnh, tổ đạo cụ cũng chuẩn bị những lớp vải để giúp cô che chắn, không đụng trực tiếp đến phần nhạy cảm trên cơ thể Chu Tử Kiêu.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cởi bạo' trên màn ảnh, đến mức bạn diễn nam có 'phản ứng sinh lý' - Ảnh 2

Nội dung Cung tỏa trầm hương xoay quanh nhân vật Trầm Hương (Châu Đông Vũ) – một tú nữ được tuyển lựa vào cung làm cung nữ, từ lúc nhỏ đã kết giao tỷ muội với Lưu Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Hai người trở nên thân thiết và lớn lên cùng nhau như hình với bóng.

Trầm Hương tính tình hiền lành, nhút nhát còn Lưu Ly thì hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Ở thời điểm này, các cung nữ luôn khao khát lọt vào mắt xanh của hoàng thân quốc thích để đổi đời. Và Lưu Ly cũng vậy, cô dùng thủ đoạn để tiếp cận với Cửu A Ca Dận Chân (Chu Tử Kiêu) nhưng sau đó bị rẻ rúng xem thường.

Trong lúc vui vẻ với Cửu A Ca, Lưu Ly nhờ Trầm Hương đổi ca trực và nhân duyên đến, Trầm Hương lại quen được Thập Tam A Ca (Trần Hiểu) nhưng trong bộ dạng cô phải bịt khăn che mặt lại để tránh bị phạt do làm sai quy tắc đổi ca. Mọi sự rắc rối bắt đầu khi Lưu Ly bị Cửu A Ca phụ bạc, Thập Tam A Ca thì đang tìm người đánh rơi chiếc khăn để nạp thiếp và nghiễm nhiên Lưu Ly tráo trở tự nhận mình là cô gái đêm hôm ấy. Cứ thế, mối nhân duyên giữa Trầm Hương - Thập Tam A Ca cứ bị ông trời dẫn dắt đi qua bao nhiêu gian truân đau khổ tới cuối phim mới gặp được nhau.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á Chu Tử Kiêu  Cung tỏa trầm hương

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