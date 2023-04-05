Rộ tin Phùng Thiệu Phong mắc bệnh trầm cảm hậu ly hôn, mẹ chồng cầu xin Triệu Lệ Dĩnh điều này

Sao quốc tế 05/04/2023 14:12

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng thấy rõ, trở thành hoa đán đắt giá nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong khi đó, tình cảnh của Phùng Thiệu Phong lại trở nên tồi tệ, xuống dốc không phanh.

Trước đó, tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Cặp đôi kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau hơn 2 năm về chung một nhà. Cho tới tận bây giờ, dân tình vẫn mong ngóng cặp đôi có thể quay về bên nhau.

Kể từ sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã có sự thay đổi rất nhiều. Nếu như vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên cao, được săn đón nhiều hơn nhờ thành công từ các dự án phim, thì Phùng Thiệu Phong lại bị chê là kém hẳn vợ cũ. Phùng Thiệu Phong rất ít dự án và cũng hiếm khi xuất hiện trên tạp chí hay những sự kiện công khai.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong mắc bệnh trầm cảm hậu ly hôn, mẹ chồng cầu xin Triệu Lệ Dĩnh điều này - Ảnh 1

Theo lời kể của các đồng nghiệp, bạn bè chơi chung với anh, tính cách nam diễn viên Minh Lan Truyện có sự thay đổi lớn, anh trở nên đa sầu đa cảm hơn, luôn ủ rủ, thậm chí còn bị nghi mắc chứng bệnh trầm cảm. 

Vì thế nên mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong đang rất lo lắng, bà không chỉ ở bên cạnh chăm sóc con trai mà còn ra sức thuyết phục Triệu Lệ Dĩnh tái hôn, bằng cách hứa hẹn sẽ mua cho hai người một căn nhà tại Thượng Hải, và nếu muốn, cô có thể mời bố mẹ đẻ của mình về sống chung. 

Rộ tin Phùng Thiệu Phong mắc bệnh trầm cảm hậu ly hôn, mẹ chồng cầu xin Triệu Lệ Dĩnh điều này - Ảnh 2Rộ tin Phùng Thiệu Phong mắc bệnh trầm cảm hậu ly hôn, mẹ chồng cầu xin Triệu Lệ Dĩnh điều này - Ảnh 3

 

Song, có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh rất không vừa lòng trước thái độ và lời đề nghị của mẹ chồng cũ nên đã thẳng thừng từ chối. Hơn cả, với địa vị và tiềm lực tài chính hiện tại của mỹ nhân Dữ Phượng Hành, cô hoàn toàn có thể tự do làm điều mình muốn mà chẳng cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.  

Sau khi họ chia tay, con trai của hai người do bố mẹ ngôi sao họ Phùng nuôi dưỡng. Sống ở Bắc Kinh nên thi thoảng, Triệu Lệ Dĩnh về Thượng Hải - quê chồng cũ - thăm con trai. Hiện tại, cô và chồng cũ đều độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp.

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