Nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh bị 'đào lại' quá khứ vô ơn, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài

Sao quốc tế 18/04/2023 07:35

Giữa tin đồn được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị dân tình "đào lại" quá khứ đáng quên, đối xử vô ơn với người quản lý cũ.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị dân tình "khui lại" quá khứ đáng quên, đối xử vô ơn với người quản lý cũ. Cụ thể, trước khi trở thành diễn viên hot nhất nhì làng giải trí nhờ siêu phẩm Hoa Thiên Cốt, ngôi sao sinh năm 1987 đã bị người quản lý cũ là Hách Như công khai chỉ trích trên Weibo cá nhân, nói rằng: "Nếu bạn có ngoại hình không đẹp thì vẫn có thể thẩm mỹ chỉnh hình được, nhưng nếu nhân phẩm đạo đức kém thì sao mà chỉnh được đây?". 

Dù trong bài đăng của Hách Như không chỉ cụ thể đích danh một ai, nhưng hầu hết cư dân mạng đều có chung suy đoán người quản lý này đang đá xéo Triệu Lệ Dĩnh.

Nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh bị 'đào lại' quá khứ vô ơn, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài - Ảnh 1

Ngoài ra, Hách Như không chỉ tiết lộ nhiều đoạn ghi âm trò chuyện với bạn bè, chê bai mặt mộc của ngôi sao Hữu Phỉ khác xa với vẻ ngoài hoàn hảo trên màn ảnh, mà còn tố Triệu Lệ Dĩnh vốn không hề ngây thơ như hình tượng cô đang thể hiện trước công chúng và truyền thông. 

Hách Như cũng cho biết, Triệu Lệ Dĩnh sau khi dựa vào quan hệ để nhận được vai chính trong Hoa Thiên Cốt đã ngay lập tức "đá" Hách Như và nhanh chóng tìm một người đại diện mới để thay thế. Thời điểm người này đăng đàn bóc mẽ, Triệu Lệ Dĩnh đã phải hứng chịu cơn mưa gạch đá từ cộng đồng netizen, với muôn vàn lời lẽ khó nghe, không thể lọt nổi tai. 

Nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh bị 'đào lại' quá khứ vô ơn, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài - Ảnh 2Nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh bị 'đào lại' quá khứ vô ơn, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài - Ảnh 3

Thế nhưng, sau khi Hoa Thiên Cốt lên sóng, cư dân mạng lại đồng loạt quay xe, chuyển sang mắng chửi Hách Như và ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh. Lý do là bởi, chính biên kịch Hoa Thiên Cốt đã lên tiếng tiết lộ ngôi sao họ Triệu đã tự mình đến casting, nhờ sự hiểu biết sâu sắc mà cô được đã đoàn làm phim tin tưởng, chọn mặt gửi vàng, giao cho vai nữ chính. Thêm nữa, khi đó còn xuất hiện tin đồn vì có sự can thiệp và tác động từ Hách Như mà suýt chút nữa Triệu Lệ Dĩnh bị tuột mất vai chính Hoa Thiên Cốt, vì thế nên cô mới quyết định đoạn tuyệt quan hệ với người quản lý. 

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