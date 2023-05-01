Không như Dương Mịch 'cạch mặt' Lưu Khải Uy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bí mật qua lại với chồng cũ Phùng Thiệu Phong?

Sao quốc tế 01/05/2023 07:30

Không giống nhiều người nổi tiếng sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không những kết thúc trong hòa bình mà còn thường xuyên qua lại riêng tư.

Kể từ sau ly hôn, Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong nhiều lần bị thợ săn ảnh bắt gặp xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn có những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng với con chung của họ chung một khung hình. Mối quan hệ sau ly hôn của cả hai vẫn tốt đến nỗi nhiều người còn kêu hai người tái hợp.

 

Mới đây, một số phương tiện truyền thông còn tung được ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện vào đêm khuya. Dù bức ảnh có độ mờ cao nhưng vẫn thấy rõ nhan sắc nổi bật của Triệu Lệ Dĩnh.

Không như Dương Mịch 'cạch mặt' Lưu Khải Uy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bí mật qua lại với chồng cũ Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 1

Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh lái ô tô đến nhà chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Cô ngồi trong xe cúi đầu nghịch điện thoại, tâm trạng rất vui vẻ, trên môi vẫn nở nụ cười. Hình ảnh này cho thấy rằng nữ diễn viên đang có tâm trạng tốt. Và có lẽ người đang trò chuyện với cô ở đầu bên kia của điện thoại chính là Phùng Thiệu Phong.

 

Sau khi lái xe vào khu nhà Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh không chút do dự đi vào nhà chồng cũ. Một nguồn tin thân cận cho biết, trước khi tới nhà chồng cũ, chiều hôm đó Triệu Lễ Dĩnh đã rất vui vẻ đi làm tóc. Dường như việc gặp lại chồng cũ khiến tâm trạng nữ diễn viên rất phấn kích không kìm lòng được mà thể hiện ra ngoài.

Không như Dương Mịch 'cạch mặt' Lưu Khải Uy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bí mật qua lại với chồng cũ Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 2

 

Trước đó, Phùng Thiệu Phong đã bí mật đi chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh và bị giới truyền thông chụp được. Việc cả hai thường xuyên gặp gỡ càng làm người hâm mộ hy vọng họ sớm tái hợp.

Không như Dương Mịch 'cạch mặt' Lưu Khải Uy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bí mật qua lại với chồng cũ Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 3

Hiện tại, con trai của cặp đôi hiện đang sống ở Thượng Hải cùng với bố mẹ Phùng Thiệu Phong nên Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên đi lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Cô thậm chí còn mua một căn hộ mới vào đầu tháng 6 để gần con trai hơn.

Mặc dù đã ly hôn rất công khai, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn tôn trọng ranh giới của nhau và đồng ý bảo vệ quyền riêng tư của con trai họ bằng cách không đăng ảnh của con lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng khen ngợi hai ngôi sao là những bậc cha mẹ tốt, những người luôn quan tâm đến việc nuôi dạy con trai của họ. Cư dân mạng cũng đồng cảm với Triệu Lệ Dĩnh vì phải sắp xếp thời gian đi lại giữa hai thành phố để có thời gian cho con trai.

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