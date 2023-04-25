Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình không khỏi lo lắng vì đóng phim mà làm điều này

Mới đây, nàng tiểu hoa Triệu Lệ Dĩnh còn khiến nhiều người vô cùng bất ngờ với hai tác phẩm mang tính chuyển hình là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ.

Sau khi gặt hái thành công lớn ở mảng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh quay lại tấn công màn ảnh rộng. Gần đây, nữ diễn viên đang tham gia vào bộ phim Hổ Lang Chi Lộ - một dự án điện ảnh quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong lần tái xuất màn ảnh rộng này, Triệu Lệ Dĩnh đã đầu tư rất nhiều tâm sức của mình để hoàn thành.

Bên cạnh đó, mạng xuất hiện thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh vì để hoàn thành tốt các cảnh quay trên phim trường nên mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 5 tiếng. Dù biết công việc của diễn viên rất bận rộn, song nhiều người vẫn không khỏi xót xa cho sức khỏe của nàng tiểu hoa. Nhiều người lo ngại cô nàng liều mạng đóng phim làm ảnh hưởng đến bản thân.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng được biết đến là sao nữ bất chấp để đóng phim. Thậm chí, cô nàng còn phải nhận thương tật vĩnh viễn ở lưng vì một sự cố trên phim trường. Sự việc này đã khiến các fan của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng đau lòng. Họ bày tỏ mong muốn nàng tiểu hoa có thể nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi phim đóng máy.

Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi dự án Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính sớm được lên sóng.

Sau lần hợp tác đầu tiên ở Sở Kiều Truyện, mối quan hệ của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh luôn rất tốt. Nữ chính Dữ Phượng Hành cũng được biết đến là người đã đề xuất để Lâm Canh Tân tham gia vào dự án phim này. Vì vậy, chẳng có lý nào nam diễn viên lại mỉa mai bạn diễn của mình cả.

Vừa được đề cử giải thưởng lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã 'vấp' phải vận xui Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua từng thành công lớn với "Gió thổi Bán Hạ" và "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Đồng nghĩa với việc sự nghiệp của cô hiện tại được đánh giá nổi bật nhất trong dàn tiểu hoa đán thế hệ 8X.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-khien-dan-tinh-khong-khoi-lo-lang-vi-ong-phim-ma-lam-ieu-nay-575912.html