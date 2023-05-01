Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan'

Sao quốc tế 01/05/2023 11:28

Netizen đồng tình chọn ra 4 dáng mũi được yêu thích nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Truyền thông Hoa ngữ vừa đăng tải loạt bài viết về dáng mũi của minh tinh và nhận được sự chú ý của mọi người. Theo đó 4 dáng mũi đẹp nhất Cbiz đã được liệt kê, cụ thể: Trương Bá Chi với dáng mũi giọt nước, Triệu Lệ Dĩnh với mũi thẳng, Lưu Diệc Phi với mũi gồ, Angelababy với mũi hếch nhẹ.

Theo netizen, đây là 4 dáng mũi được yêu thích nhất trong showbiz, đại diện là 4 mỹ nhân hàng đầu. Điều quan trọng, những dáng mũi này chưa phải là hoàn mỹ nhất nhưng đây là nét đẹp tự nhiên, kết hợp với ngũ quan tinh xảo của mỗi người lại cực kỳ hoàn mỹ.

Lưu Diệc Phi - Mũi gồ 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi là đại mỹ nhân của làng giải trí Hoa Ngữ với mỹ từ luôn gắn liền "Thiên thần tỷ tỷ". Những hình ảnh của ngày xưa của Lưu Diệc Phi được netizen đào mộ đã chứng minh nhan sắc đẹp không góc chết và đặc biệt chiếc mũi cao của nữ diễn viên. - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 2
Nhiều người lầm tưởng rằng phần mũi gồ là khuyết điểm trên khuôn mặt nhưng thực chất đây lại là 1 điểm nhấn ấn tượng. Lưu Diệc Phi sở hữu một chiếc mũi cao và thon gọn, phần gồ lên trên sống mũi lại khiến góc nghiêng của cô ấy trở nên sắc nét hơn hẳn - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 3
Đặc biệt phần mũi gồ này kết hợp với ngũ quan tinh xảo của Lưu Diệc Phi tạo hiệu ứng đặc biệt, giúp nhan sắc người đẹp được nâng tầm - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 4

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 5

Theo nhiều người, chi tiết tưởng chừng không đẹp nhưng với Lưu Diệc Phi lại góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ - Ảnh: Weibo

 

Trương Bá Chi - dáng mũi giọt nước

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 6
Trương Bá Chi là một mỹ nhân lai nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là chiếc mũi cao và rất thanh tú, khi nhìn góc nghiêng lại càng xuất sắc hơn, bảo sao cô ấy có thể lọt được vào “mắt xanh” của Châu Tinh Trì - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 7
Không ít ngôi sao ngưỡng mộ sống mũi của Trương Bá Chi, điển hình là Cổ Lực Na Trát. Nàng mỹ nữ Tân Cương này được cho là đã sửa mũi giống đàn chị để gương mặt thêm hoàn hảo hơn. - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 8
hắc đến Trương Bá Chi người ta có thể nghĩ ngay đến chiếc mũi cực phẩm dáng giọt nước từng làm nên thương hiệu người đẹp họ Trương - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 9
 Trương Bá Chi sở hữu dáng mũi với phần đầu mũi hơi check xuống dưới, toàn bộ hình dáng giống như một chiếc khuyên treo hình giọt nước. Phần sống mũi cao vừa phải, tạo nên sự tự nhiên khó có thể sao chép được. Trong văn hoá Á Đông, chỉ những mỹ nhân mới sở hữu mũi dáng giọt nước - Ảnh: Weibo

 

Triệu Lệ Dĩnh - Mũi thẳng trời ban

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 10

Giữa vô vàn mỹ nhân phẫu thuật thẩm mỹ thì nhan sắc mộc mạc tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh lại là điều khó tìm. Không chỉ sở hữu đôi mắt to tròn, Triệu Lệ Dĩnh còn nổi tiếng với dáng mũi cao thẳng tự nhiên - Ảnh: Weibo 

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 11
Chính vì thế, dáng mũi của Triệu Lệ Dĩnh thường được rất nhiều netizen chọn làm hình mẫu để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 12

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 13

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh, mình đã bị ấn tượng bởi phần mũi của cô ấy, dù nhìn theo góc độ nào cũng đẹp xuất sắc luôn ấy - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 14
Nhờ điểm nhấn nổi bật này mà góc nghiêng của Triệu Lệ Dĩnh khiến ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi, chắc đó là lý do cô ấy thường chọn chụp góc nghiêng để khoe khéo chiếc mũi này - Ảnh: Weibo

 

Angelababy - Mũi hếch nhẹ 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 15
Không sở hữu dáng mũi thẳng tắp như Triệu Lệ Dĩnh nhưng Angelababy lại sở hữu dáng mũi hếch nhẹ vô cùng đáng yêu. Là con lai Đức - Trung, phần mũi của Angelababy khá đặc biệt, tạo điểm nhấn xinh đẹp trên khuôn mặt.  - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 16
Từ trước đến nay, Angelababy vẫn luôn nằm trong top những mỹ nhân đẹp nhất showbiz Hoa ngữ, mọi người đều cảm thấy gương mặt của cô hoàn hảo và không có điểm nào để chê cả. - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 17

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 18

Angela Baby sở hữu chiếc mũi nhỏ nhắn và thẳng tắp đến xiêu lòng - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan' - Ảnh 19
 Không cần nói đến việc sống mũi của Angelababy là tự nhiên hay do trùng tu nhan sắc mà thành nhưng rõ ràng là rất nhiều người đều muốn có mũi giống cô ấy - Ảnh: Weibo

 

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Từ khóa:   #Triệu Lệ Dĩnh Angela Baby Lưu Diệc Phi Trương Bá Chi dáng mũi đẹp nhất Cbiz

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