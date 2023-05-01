Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan'

Truyền thông Hoa ngữ vừa đăng tải loạt bài viết về dáng mũi của minh tinh và nhận được sự chú ý của mọi người. Theo đó 4 dáng mũi đẹp nhất Cbiz đã được liệt kê, cụ thể: Trương Bá Chi với dáng mũi giọt nước, Triệu Lệ Dĩnh với mũi thẳng, Lưu Diệc Phi với mũi gồ, Angelababy với mũi hếch nhẹ.

Theo netizen, đây là 4 dáng mũi được yêu thích nhất trong showbiz, đại diện là 4 mỹ nhân hàng đầu. Điều quan trọng, những dáng mũi này chưa phải là hoàn mỹ nhất nhưng đây là nét đẹp tự nhiên, kết hợp với ngũ quan tinh xảo của mỗi người lại cực kỳ hoàn mỹ.