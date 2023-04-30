Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ?

Các nữ diễn viên nhan sắc kiều diễm và thần thái cuốn hút liệu có bị dìm bởi ảnh đời thường không qua chỉnh sửa.
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Không chỉ sở hữu sự nghiệp cá nhân ổn định, dàn nữ diễn viên Hoa ngữ còn được đông đảo khán giả nhớ đến bởi gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn.
Việc các "bóng hồng" có vẻ bề ngoài kiều diễm đã khiến không ít khán giả ghen tỵ. Bên cạnh đó nhiều người hâm mộ còn vô cùng tò mò muốn biết những cô nàng đình đám trong làng giải trí Trung quốc sẽ có diện mạo ra sao khi ở ngoài đời thường.
Nhan sắc lung linh, đẹp như tiên tử trên phim ảnh của những mỹ nhân Hoa Ngữ có lẽ đã là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng xứ Trung liền đặt lên bàn cân so sánh liệu nhan sắc qua ống kính của người qua đường của dàn mỹ nhân này có đẹp như trên phim?