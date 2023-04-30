Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ?

Sao quốc tế 30/04/2023 16:27

Các nữ diễn viên nhan sắc kiều diễm và thần thái cuốn hút liệu có bị dìm bởi ảnh đời thường không qua chỉnh sửa.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp cá nhân ổn định, dàn nữ diễn viên Hoa ngữ còn được đông đảo khán giả nhớ đến bởi gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn.

Việc các "bóng hồng" có vẻ bề ngoài kiều diễm đã khiến không ít khán giả ghen tỵ. Bên cạnh đó nhiều người hâm mộ còn vô cùng tò mò muốn biết những cô nàng đình đám trong làng giải trí Trung quốc sẽ có diện mạo ra sao khi ở ngoài đời thường.  

Nhan sắc lung linh, đẹp như tiên tử trên phim ảnh của những mỹ nhân Hoa Ngữ có lẽ đã là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng xứ Trung liền đặt lên bàn cân so sánh liệu nhan sắc qua ống kính của người qua đường của dàn mỹ nhân này có đẹp như trên phim?

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 1
"Ngụy Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn từng khiến fan lo lắng với tình trạng gầy gò, thân hình sút cân trầm trọng - Ảnh: Internet

 

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 2

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 3

Thông qua ảnh đời thường bên cạnh người hâm mộ, dễ dàng nhận thấy diễn viên Dương Mịch sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng sáng - Ảnh:Weibo

 

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh bị team qua đường bắt gặp tại hậu trường. Cô diện trench coat và boots da đế dày, mái tóc xoăn tự nhiên càng làm cô toát ra phong thái có chút kỳ bí, lớp makeup tuy nhàn nhạt nhưng nhìn khá ổn định - Ảnh: Weibo

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 5

Vẻ bề ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 36 - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 6
Mẫu jeans cạp cao tưởng hack dáng mà vãn không khiến "Mỹ nhân 4000 năm" cao thêm, khiến cô không giống với người cao 1m59 - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 7

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 8

Vẻ bề ngoài xinh đẹp, ngọt ngào của diễn viên Triệu Lộ Tư không hề bị "dìm" bởi cam thường - Ảnh: Chụp màn hình

 

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 9
Vóc dáng nhỏ nhắn của diễn viên Ngu Thư Hân khi bị fan bắt gặp ở trời Tây từng gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Weibo

 

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 10
Dù bị ghi lại khoảnh khắc ở chốn đông người với điều kiện ánh sáng khá tối, nhưng nhan sắc trong trẻo của Trương Tịnh Nghi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả - Ảnh:Weibo
 

 

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ? - Ảnh 11
Nhiều người cảm thấy bất ngờ trước làn da bừng sáng cùng thân hình mảnh mai của diễn viên Angelababy thông qua ảnh chụp khi ở trong điều kiện ánh sáng khá tối - Ảnh: Weibo
 

 

 

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh Angela Baby Dương Mịch nhan sắc mỹ nhân Hoa ngữ

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