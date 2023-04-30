Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ?

Không chỉ sở hữu sự nghiệp cá nhân ổn định, dàn nữ diễn viên Hoa ngữ còn được đông đảo khán giả nhớ đến bởi gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn.

Việc các "bóng hồng" có vẻ bề ngoài kiều diễm đã khiến không ít khán giả ghen tỵ. Bên cạnh đó nhiều người hâm mộ còn vô cùng tò mò muốn biết những cô nàng đình đám trong làng giải trí Trung quốc sẽ có diện mạo ra sao khi ở ngoài đời thường.