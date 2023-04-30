Bất ngờ về tính cách thật của Bạch Lộc qua lời kể của trợ lý cũ

Sao quốc tế 30/04/2023 13:39

Tiết lộ của trợ lý cũ Bạch Lộc khiến khán giả bất ngờ.

Trước đó, Bạch Lộc bị nhắc lại phát ngôn trong quá khứ, khi tham gia phỏng vấn quảng bá bộ phim Chiêu Diêu, Bạch Lộc sử dụng từ "tiểu mẫu cẩu" (chó cái) để miêu tả về nhân vật mà cô thể hiện. Tuy nhiên, từ này bị coi là từ chửi tục, xúc phạm nặng nề tới nữ giới.

Bất ngờ về tính cách thật của Bạch Lộc qua lời kể của trợ lý cũ - Ảnh 1
Bạch Lộc bị đào lại phát ngôn xúc phạm phụ nữ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên mới đây, người trợ lý cũ của nữ diễn viên là Xích Tử đã lên tiếng bênh vực cô nàng. Người này đã đăng tải đoạn video hơn 10 phút kể về lí do tại sao không làm việc cho Bạch Lộc nữa. 

Theo lời nữ trợ lý cũ, Xích Tử bị trầm cảm mức độ trung bình do áp lực công việc quá lớn và phải nghỉ việc. Bạn bè có giới thiệu một vài chuyên gia trị liệu tâm lý cho cô, nhưng lấy lý do chi phí cao nên Xích Tử không đi. Xích Tử đã nói chuyện này với Bạch Lộc và bất ngờ là nữ diễn viên đã lập tức chuyển cho bạn của mình tiền 7-10 buổi trị liệu tâm lý. Thậm chí khi người trợ lý này nghỉ việc, Bạch Lộc vẫn duy trì quan hệ rất thân thiết. 

Bất ngờ về tính cách thật của Bạch Lộc qua lời kể của trợ lý cũ - Ảnh 2
Bạch Lộc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với trợ lý cũ dù không còn làm việc cùng nhau nữa - Ảnh: Weibo

Tuy không nói thẳng ra là bênh vực Bạch Lộc nhưng có thể thấy người trợ lý cũ này đã âm thầm “minh oan”, khẳng định tính cách tốt bụng và ấm áp của nữ diễn viên.

Trước đây, không ít ngôi sao cũng giữ mối quan hệ thân thiết như người nhà với trợ lý. Bởi lẽ đây là những người bên cạnh 24/24 và giúp đỡ họ sắp xếp công việc bận rộn.  

Bất ngờ về tính cách thật của Bạch Lộc qua lời kể của trợ lý cũ - Ảnh 3
Bạch Lộc bị netizen đào bới nhiều chuyện trong quá khứ sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng - Ảnh: Weibo

 Theo Sina, thời gian gần đây, danh tiếng của Bạch Lộc lao đao vì màn thể hiện kém cỏi trong phim Trường nguyệt tẫn minh. Bên cạnh đó, scandal nói tục, coi thường nữ giới càng khiến tên tuổi của ngôi sao sinh năm 1994 bị xấu đi trong mắt công chúng.

Bất ngờ về tính cách thật của Bạch Lộc qua lời kể của trợ lý cũ - Ảnh 4
Bạch Lộc đánh mất danh tiếng nhiều năm tích lũy vì diễn xuất đi xuống, scandal liên tiếp - Ảnh: Weibo

Đến tối 23/4, Bạch Lộc đã phải xin lỗi vì những phát ngôn trong quá khứ. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng từ ngữ để đưa ra quan điểm, suy nghĩ của mình. Ngôi sao Châu sinh như cố cho biết những tranh cãi thời gian qua đã để lại cho cô ấy bài học đắt giá và sẽ nghiêm túc kiểm điểm trong thời gian tới.

Bất ngờ về tính cách thật của Bạch Lộc qua lời kể của trợ lý cũ - Ảnh 5
Bạch Lộc được trợ lý cũ lên tiếng bênh vực trước sóng gió - Ảnh: Weibo 

 

 

 

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