Top 10 sao nữ Cbiz có duyên khán giả nhất: Triệu Lệ Dĩnh không có đối thủ, Bạch Lộc đội sổ

Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc đâu là diễn viên có duyên khán giả nhất tại Trung Quốc.

Mới đây, trên trang Douban đã diễn ra một cuộc bỏ phiếu bình chọn nữ diễn viên có duyên khán giả tốt nhất tại Trung Quốc. Góp mặt trong danh sách đều là các ngôi sao nổi bật, đã quá đỗi thân thuộc với công chúng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử,... Triệu Lệ Dĩnh thắng áp đảo với tỷ lệ 71% - Ảnh: Weibo Đứng đầu bình chọn này là Triệu Lệ Dĩnh , người nhận được tỉ lệ vote cao nhất với hơn 70%, hoàn toàn áp đảo Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được người trong nghề đánh giá khá cao - Ảnh: Weibo Với kỹ năng diễn xuất tiến bộ, cùng con mắt chọn kịch bản tốt, thái độ kính nghiệp, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh có thể nói ngày một thăng hạng, không chỉ được công chúng đón nhận mà người trong ngành cũng rất yêu quý, không tiếc dành tặng cho cô những lời khen ngợi có cánh. Triệu Lộ Tư xếp thứ 2 nhưng bị Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa - Ảnh Weibo Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư dù thời gian gần đây bị chỉ trích vô cùng nhiều, lại vướng phải phốt chửi mắng bạn diễn, "diễn viên mù chữ trong tuyệt vọng", thế nhưng ngôi sao Tinh Hán Xán Lạn vẫn giành được số phiếu bầu khá cao, chỉ sau "bản gốc" Triệu Lệ Dĩnh với 29%.

Dương Tử xếp vị trí thứ 3 với tỷ lệ vote 24%, cách biệt không xa so với Triệu Lộ Tư - Ảnh:Weibo Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Weibo Một số đỉnh lưu Hoa ngữ hiện nay như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch đạt hạng 3, 4 và 6. Địch Lệ Nhiệt Ba sau một thời gian dài ở ẩn, tạm dừng đóng phim, vừa mới đây cô đã chính thức gia nhập đoàn làm phim Lợi Kiếm Hoa Hồng (Kiếm Sắc Hoa Hồng), đàn chị thân thiết của cô là - Dương Mịch cũng vừa nhận một dự án mới, có tên là Cáp Nhĩ Tân 1944. Dương Mịch đứng thứ 6 trong bảng bình chọn này - Ảnh:Weibo Điều gây bất ngờ nhất là phim của Bạch Lộc đã vượt qua "Hắn là ai" với 44 triệu lượt xem/1 tập và hai tác phẩm của Đàm Tùng Vận gồm "Hướng gió mà đi" 43 triệu lượt xem/1 tập và "Quy Lộ" 42 triệu lượt xem/1 tập. Tuy nhiên Bạch Lộc cũng được điểm mặt gọi tên với thứ hạng đặc biệt khiêm tốn 10 trong danh sách. Ngu Thư Hân xếp thứ 9 - Ảnh: Weibo Làm mưa làm gió thời gian gần đây nhờ Trường Nguyệt Tân Minh nhưng Bạch Lộc chỉ đành ngậm ngùi xếp cuối bảng - Ảnh:Weibo Top 10 diễn viên nữ có duyên khán giả nhất theo bình chọn Douban: 1. Triệu Lệ Dĩnh - 71% 2. Triệu Lộ Tư - 29% 3. Dương Tử - 24% 4. Địch Lệ Nhiệt Ba - 19% 5. Đàm Tùng Vận - 14% 6. Dương Mịch - 10% 7. Lưu Diệc Phi - 10% 8. Lưu Thi Thi - 5% 9. Ngu Thư Hân - 5% 10. Bạch Lộc - 5%

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-10-sao-nu-cbiz-co-duyen-khan-gia-nhat-trieu-le-dinh-khong-co-oi-thu-bach-loc-oi-so-576713.html