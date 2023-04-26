Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ

Sao quốc tế 26/04/2023 20:28

La Vân Hi hay Bạch Lộc đều có định hướng sự nghiệp ban đầu không phải diễn viên.

Dưới sức nóng ngày một lớn của Trường Nguyệt Tẫn Minh, profile cũng như học vấn của dàn cast chính góp mặt trong phim như La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh,... cũng nhanh chóng được dân tình đào ra. Tôn Trân Ny khiến nhiều netizen bất ngờ khi là người duy nhất có xuất thân từ trường lớp chính quy, trong khi đó những diễn viên khác đều là tay ngang vào nghề. Thậm chí, ngành học trước đó của Trần Đô Linh và Bạch Lộc còn không một chút liên quan tới nghệ thuật. 

1. La Vân Hi

La Vân Hi xuất thân trong một gia đình nhà giáo có bố là diễn viên múa. Chính vì vậy, từ bé, nam diễn viên đã được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Học Viện Hý Kịch Thượng Hải khoa Khiêu vũ đương đại.

Trước khi bước chân vào giới giải trí, La Vân Hi từng tạo được dấu ấn với công chúng khi nhiều lần có cơ hội biểu diễn trên sóng truyền hình quốc gia và các sự kiện lớn ở Trung Quốc và Macau.

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 1
La Vân Hi xuất thân là một diễn viên múa - Ảnh: Internet

Năm 2010, La Vân Hi ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc JBOY3. Dù ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng nhóm vẫn không gặt hái được nhiều thành tích.

Năm 2012, JBOY3 tan rã. Tháng 4 cùng năm, La Vân Hi và Phù Long Phi thành lập nhóm nhạc mới Song Tử JL. Song sự nghiệp ca hát của La Vân Hi vẫn không thể bật lên được.

Năm 2014, La Vân Hi ký kết hợp đồng với Công ty truyền thông Lạp Phong, chính thức bước sang mảng phim ảnh.

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 2
La Vân Hi bức phá trong vai diễn Hà Dĩ Thâm thời trẻ và gây được tiếng vang - Ảnh: Internet

Mãi tới tận 5 năm sau, La Vân Hi mới chuyển hướng sang đóng phim, và ngay lập tức nhận được sự chú ý từ khán giả nhờ vai diễn Hà Dĩ Thâm thời trẻ trong Bên Nhau Trọn Đời, tiếp đến là Dạ Thần Nhuận Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Sương, đây cũng là vai diễn để đời nhất trong sự nghiệp diễn xuất của La Vân Hi. 

2. Bạch Lộc 

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp cao trung, Bạch Lộc rời Thường Châu đến Thượng Hải để tham gia cuộc thi tuyển chọn của SM Entertainment, một trong ba ông lớn của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, với giấc mộng trở thành một idol. Tuy nhiên, Bạch Lộc đã bị loại ngay từ những vòng đầu tiên. Sau khi mộng tưởng tan vỡ, Bạch Lộc khởi nghiệp với công việc người mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang tuổi teen.

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 3
Với chiều cao tương đối ổn định là 1m65 cùng gương mặt ăn ảnh, Bạch Lộc đã dễ dàng trở thành một người mẫu ảnh - Ảnh: Weibo

Mặc dù không tốt nghiệp từ trường Đại học Sân khấu điện ảnh hay Học viện Hý kịch nào cả nhưng Bạch Lộc vẫn là một nữ diễn viên tay ngang được đánh giá khá cao về diễn xuất. Đồng thời, trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, Bạch Lộc cũng để lại ấn tượng khá tốt trong lòng người hâm mộ khi luôn thể hiện thái độ làm nghiêm túc và kính nghiệp. Tận tụy, tận tâm, cố gắng tiến bộ mỗi ngày qua từng vai diễn.

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 4
Được Vu Chính nhìn trúng tiềm năng, trở thành "gà cưng" của Hoan Ngu Ảnh Thị, Bạch Lộc được hưởng tài nguyên vô cùng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Theo profile được ghi lại, Bạch Lộc từng học Khoa tiếng Anh thương mại của Trường Kỹ thuật Nghề - Du lịch và Thương mại Thường Châu. Sau khi tham gia quay một số bộ phim ngắn và được Vu Chính nhìn trúng tiềm năng, trở thành "gà cưng" của Hoan Ngu Ảnh Thị, Bạch Lộc được hưởng tài nguyên vô cùng dồi dào. 

3. Trần Đô Linh 

Tuy Trần Đô Linh có thể hơi mờ nhạt ở vai trò diễn viên, nhưng ngoài đời, ngôi sao họ Trần đích thị là "học bá", "con nhà người ta" chính hiệu. Cô thi đỗ ngành Chế tạo và Kỹ thuật máy báy của Đại học Hàng không và du hành vũ trụ Nam Kinh với số điểm 621/750 điểm. Chia sẻ về lý do chọn trường, cô cho biết vì không phục giáo viên, muốn chứng minh con gái cũng học các môn khoa học tự nhiên giỏi không kém cạnh con trai. 

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 5
Cô thi đỗ ngành Chế tạo và Kỹ thuật máy báy của Đại học Hàng không và du hành vũ trụ Nam Kinh với số điểm 621/750 điểm - Ảnh: Weibo

Nhờ nhan sắc thanh thuần, khí chất hơn người, thời đi học Trần Đô Linh đã cực kỳ nổi tiếng. Vào năm 2014, cô nhận được lời mời đóng chính Lý Nhị trong bộ điện ảnh Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng, hợp tác cùng Dương Dương, Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng,... sự nghiệp diễn xuất của cô cũng bắt đầu từ đây. 

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 6

 

Vai chính Lý Nhị trong bộ điện ảnh Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng của Trần Đô Linh gây được tiếng vang - Ảnh:Weibo

4. Đặng Vi

Giống La Vân Hi, Đặng Vi từng theo học Khoa múa tại Học viện Hý kịch Trung Ương. Nhưng số phận lại đưa đẩy anh đến với con đường diễn xuất. Hầu hết những bộ phim anh từng tham gia đều đảm nhận vai phụ, ví như Tuyết Thiên Tầm của Ngộ Long, Tần Kha trong Trọng Tử và mới đây nhất là Tiêu Lẫm, phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. 

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 7
 Đặng Vi còn đóng một vai chính trong Trường Tương Tư, nên duyên cùng Dương Tử chưa lên sóng - Ảnh: Weibo

Ngoài ra, Đặng Vi còn đóng một vai chính trong Trường Tương Tư, nên duyên cùng Dương Tử. Có nhiều đồn đoán cho biết, phim khả năng cao sẽ lên sóng trong năm 2023. 

5. Tôn Trân Ny

Như đã đề cập ở trên, Tôn Trân Ny là người duy nhất tốt nghiệp từ trường lớp chính quy, cô theo học Khoa diễn xuất - Học viện Sân khấu Thượng Hải. Được biết, nhân vật hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là vai diễn đầu tay của ngôi sao sinh năm 2000. 

Dàn sao Trường Nguyệt Tẫn Minh học vấn ra sao? Chỉ duy nhất một người chính quy, còn lại đều là tay mơ - Ảnh 8

Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là vai diễn đầu tay của ngôi sao sinh năm 2000 - Ảnh: Weibo

 

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