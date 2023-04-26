Park Bo Gum và những diễn viên đóng vai người nổi tiếng trên màn ảnh gây tranh cãi vì nội dung cũ kĩ, ở Việt Nam lại được khen

Sao quốc tế 26/04/2023 12:40

Yoo Tae Oh, Park Bo Gum, Yoo In Na... Được chú ý khi đóng vai người của công chúng trên màn ảnh.

Yoo Tae Oh - Ghét mà vẫn yêu

Trong phim, Nam Kang Ho (Yoo Tae Oh) được mệnh danh là "ông hoàng hài lãng mạn" nhưng đời thực của anh lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi bị bạn gái cũ phản bội, Kang Ho luôn cảnh giác với phụ nữ. Anh thậm chí còn phải dùng thuốc an thần mỗi khi quay cảnh lãng mạn với bạn diễn nữ.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh gặp Yeo Mi Ran (Kim Ok Bin), một nữ luật sư ghét đàn ông. Cô có một "lịch sử tình trường" ấn tượng, dễ yêu, dễ chia tay. Đứng trước Mi Ran, Kang Ho luôn có những cảm xúc khác lạ. Sau nụ hôn bất ngờ tại quán rượu, họ kí hợp đồng hẹn hò để dập tắt những tin đồn xung quanh cuộc sống cá nhân của anh.

Park Bo Gum và những diễn viên đóng vai người nổi tiếng trên màn ảnh gây tranh cãi vì nội dung cũ kĩ, ở Việt Nam lại được khen - Ảnh 1
Sao phim "Ghét mà vẫn yêu" - Ảnh: Nhà sản xuất Netflix.

Dù nội dung không mới, song diễn xuất của Yoo Tae Oh và Kim Ok Bin là điểm sáng. Cả hai không chỉ diễn ăn ý mà còn mang đến cho khán giả nhiều tình huống bi hài. Ngoài ra, Soompi cũng dành lời khen cho vai diễn bạn trai "siêu sao" quyến rũ và luôn quan tâm đến bạn gái của tài tử họ Yoo.

Park Bo Gum - Kí sự thanh xuân

Chuyện phim xoay quanh Sa Hye Joon (Park Bo Gum), một người mẫu trẻ và diễn viên đang gặp khó khăn dù anh có ngoại hình và tài năng để có thể nổi tiếng. Dù làm việc không ngừng nghỉ, thử vai nhiều lần, nhưng do hoàn cảnh cùng việc thiếu các mối quan hệ cần thiết, Hye Joon liên tiếp bị từ chối. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh bỏ cuộc.

Không chỉ đào sâu vào mặt tối của showbiz, phim còn có những lát cắt thú vị xoay quanh chuyện tình của Hye Joon và chuyên viên trang điểm Ahn Jung Ha (Park So Dam).

Park Bo Gum và những diễn viên đóng vai người nổi tiếng trên màn ảnh gây tranh cãi vì nội dung cũ kĩ, ở Việt Nam lại được khen - Ảnh 2
Park Bo Gum và Park So Dam trong Kí sự thanh xuân - Ảnh: Nhà sản xuất tvN.

Dù còn một số tranh cãi khi nội dung có phần cũ kĩ và dễ đoán nhưng diễn xuất của Park Bo Gum lại được báo Hàn khen tinh tế. "Park Bo Gum thổi sức sống vào nhân vật của mình một cách tinh tế và xuất sắc" - Soompi trích lời.

Yoo In Na - Chạm vào tim em

Chuyện phim kể về Oh Yoon Seo (Yoo In Na), nữ diễn viên nổi tiếng nhưng sự nghiệp đang lao dốc sau một bê bối oan trái. Để lấy lại tên tuổi và hóa thân vào dự án mới tốt hơn, Yoon Seo quyết định xin làm việc tại một công ty luật để trải nghiệm.

Tại đây, cô được giao làm thư kí của Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook), một luật sư tham công tiếc việc và lạnh lùng. Không giống như những đồng nghiệp của mình, Jung Rok khá thờ ơ trước sự hiện diện của Yoon Seo tại văn phòng. Việc cô mặc váy quá ngắn, không thông thạo công việc khiến anh nhiều lần tỏ ý không hài lòng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Yoon Seo, Jug Rok càng nhận ra điểm tốt ở cô. Cặp đôi dần nảy sinh tình cảm, tuy nhiên, cũng từ đây nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Park Bo Gum và những diễn viên đóng vai người nổi tiếng trên màn ảnh gây tranh cãi vì nội dung cũ kĩ, ở Việt Nam lại được khen - Ảnh 3
Chuyện tình của cặp luật sư - diễn viên trong “Chạm vào tim em” được khen dễ thương - Ảnh: Nhà sản xuất tvN.

Vì đã từng hợp tác ăn ý trong phim "Yêu tinh", nên ở "Chạm vào tim em", Yoo In Na và Lee Dong Wook không gặp quá nhiều khó khăn khi đóng cặp. Nếu như Yoo In Na làm tốt vai diễn nữ diễn viên dễ thương, ngây thơ và nổi loạn thì Lee Dong Wook cũng không gặp khó khăn khi hóa thân thành anh luật sư "ngoài lạnh trong nóng".

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và dễ chịu của "Chạm vào tim em" dù không đạt được hiệu ứng mạnh mẽ ở trong nước, tuy nhiên, ở các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam, phim lại nhận được sự yêu thích.

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười

IU và Yoo In Na là cặp bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Gắn bó hơn 10 năm, cả hai xem nhau như người trong gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Park Bo Gum yoo in na Lee Dong Wook

TIN LIÊN QUAN

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười

Yoo In Na tiết lộ bí mật về tình bạn 10 năm với “em gái quốc dân” IU, ai nghe xong cũng phải phì cười

Park Bo Gum lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi xuất ngũ: Phong độ và thần thái xứng danh nam thân

Park Bo Gum lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi xuất ngũ: Phong độ và thần thái xứng danh nam thân

Rụng tim với ảnh quân phục cực chất cùng nụ cười tỏa nắng của tài tử Park Bo Gum

Rụng tim với ảnh quân phục cực chất cùng nụ cười tỏa nắng của tài tử Park Bo Gum

Lee Dong Wook và Kim Bum hoàn thành buổi đọc kịch bản phim 'Bạn trai tôi là hồ ly 2', fan trông chờ màn tạo hình mới của 'cặp đôi visual' xứ Hàn

Lee Dong Wook và Kim Bum hoàn thành buổi đọc kịch bản phim 'Bạn trai tôi là hồ ly 2', fan trông chờ màn tạo hình mới của 'cặp đôi visual' xứ Hàn

Visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu Gong Yoo và Lee Dong Wook khi dự đám cưới

Visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu Gong Yoo và Lee Dong Wook khi dự đám cưới

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 46 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 47 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 55 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê