Trong phim, Nam Kang Ho (Yoo Tae Oh) được mệnh danh là "ông hoàng hài lãng mạn" nhưng đời thực của anh lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi bị bạn gái cũ phản bội, Kang Ho luôn cảnh giác với phụ nữ. Anh thậm chí còn phải dùng thuốc an thần mỗi khi quay cảnh lãng mạn với bạn diễn nữ.

Dù nội dung không mới, song diễn xuất của Yoo Tae Oh và Kim Ok Bin là điểm sáng. Cả hai không chỉ diễn ăn ý mà còn mang đến cho khán giả nhiều tình huống bi hài. Ngoài ra, Soompi cũng dành lời khen cho vai diễn bạn trai "siêu sao" quyến rũ và luôn quan tâm đến bạn gái của tài tử họ Yoo.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh gặp Yeo Mi Ran (Kim Ok Bin), một nữ luật sư ghét đàn ông. Cô có một "lịch sử tình trường" ấn tượng, dễ yêu, dễ chia tay. Đứng trước Mi Ran, Kang Ho luôn có những cảm xúc khác lạ. Sau nụ hôn bất ngờ tại quán rượu, họ kí hợp đồng hẹn hò để dập tắt những tin đồn xung quanh cuộc sống cá nhân của anh.

Park Bo Gum - Kí sự thanh xuân

Chuyện phim xoay quanh Sa Hye Joon (Park Bo Gum), một người mẫu trẻ và diễn viên đang gặp khó khăn dù anh có ngoại hình và tài năng để có thể nổi tiếng. Dù làm việc không ngừng nghỉ, thử vai nhiều lần, nhưng do hoàn cảnh cùng việc thiếu các mối quan hệ cần thiết, Hye Joon liên tiếp bị từ chối. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh bỏ cuộc.

Không chỉ đào sâu vào mặt tối của showbiz, phim còn có những lát cắt thú vị xoay quanh chuyện tình của Hye Joon và chuyên viên trang điểm Ahn Jung Ha (Park So Dam).

Park Bo Gum và Park So Dam trong Kí sự thanh xuân - Ảnh: Nhà sản xuất tvN.

Dù còn một số tranh cãi khi nội dung có phần cũ kĩ và dễ đoán nhưng diễn xuất của Park Bo Gum lại được báo Hàn khen tinh tế. "Park Bo Gum thổi sức sống vào nhân vật của mình một cách tinh tế và xuất sắc" - Soompi trích lời.

Yoo In Na - Chạm vào tim em

Chuyện phim kể về Oh Yoon Seo (Yoo In Na), nữ diễn viên nổi tiếng nhưng sự nghiệp đang lao dốc sau một bê bối oan trái. Để lấy lại tên tuổi và hóa thân vào dự án mới tốt hơn, Yoon Seo quyết định xin làm việc tại một công ty luật để trải nghiệm.

Tại đây, cô được giao làm thư kí của Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook), một luật sư tham công tiếc việc và lạnh lùng. Không giống như những đồng nghiệp của mình, Jung Rok khá thờ ơ trước sự hiện diện của Yoon Seo tại văn phòng. Việc cô mặc váy quá ngắn, không thông thạo công việc khiến anh nhiều lần tỏ ý không hài lòng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Yoon Seo, Jug Rok càng nhận ra điểm tốt ở cô. Cặp đôi dần nảy sinh tình cảm, tuy nhiên, cũng từ đây nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra.



Chuyện tình của cặp luật sư - diễn viên trong “Chạm vào tim em” được khen dễ thương - Ảnh: Nhà sản xuất tvN.

Vì đã từng hợp tác ăn ý trong phim "Yêu tinh", nên ở "Chạm vào tim em", Yoo In Na và Lee Dong Wook không gặp quá nhiều khó khăn khi đóng cặp. Nếu như Yoo In Na làm tốt vai diễn nữ diễn viên dễ thương, ngây thơ và nổi loạn thì Lee Dong Wook cũng không gặp khó khăn khi hóa thân thành anh luật sư "ngoài lạnh trong nóng".

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và dễ chịu của "Chạm vào tim em" dù không đạt được hiệu ứng mạnh mẽ ở trong nước, tuy nhiên, ở các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam, phim lại nhận được sự yêu thích.