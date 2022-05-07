Park Bo Gum lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi xuất ngũ: Phong độ và thần thái xứng danh nam thân

Sao quốc tế 07/05/2022 09:21

Nam diễn viên Park Bo Gum chính thức chào hỏi công chúng sau khi xuất ngũ vào ngày 30/4 "Tôi đã quay lại và khỏe mạnh hơn".

Chiều ngày 6/5, Park Bo Gum đảm nhận vai trò MC cùng Shin Dong Yeop và Suzy tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58 được tổ chức tại Kintex, Ilsan, Gyeonggi. 

Đặc biệt, sau khi xuất ngũ Park Bo Gum đã tập trung chuẩn bị cho sân khấu lần này được xem là lịch trình chính thức đầu tiên của anh. Trước mặt công chúng, anh chàng ngõ lời chào sau khoảng thời gian vắng mặt: "Tôi là Park Bo Gum, tôi xin gửi lời chào đầu tiên đến Baeksang sau khi khỏe mạnh xuất ngũ trở về". 

Park Bo Gum lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi xuất ngũ: Phong độ và thần thái xứng danh nam thân - Ảnh 1

Shin Dong Yeoup nói: "Đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại Bo Gum. Ngoài ra, cũng đã lâu rồi chúng tôi không gặp khán giả của Lễ trao giải Baeksang. Vào khoảnh khắc chúng ta có mặt ở đây, tôi cảm giác mùa xuân cuối cùng đã đến với nền văn hóa đại chúng Hàn Quốc". 

Park Bo Gum nói thêm: “Tôi rất vui khi được đón mùa xuân trở lại cùng các tiền bối và các bạn khán giả đây". 

Được biết, lễ trao giải được truyền hình trực tiếp từ 19h45 trên các kênh JTBC, JTBC2 và JTBC4.

Park Bo Gum lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi xuất ngũ: Phong độ và thần thái xứng danh nam thân - Ảnh 2

Ngoài ra, vào ngày 30/4 vừa qua, nam diễn viên Park Bo Gum đã chính thức xuất ngũ sau 2 năm tạm rời xa màn ảnh để phục vụ trong quân ngũ. Được biết, nam diễn viên được xuất ngũ sớm vào cuối tháng 2 do kỳ nghỉ phép còn lại kết hợp với quy định mới về COVID-19. 

Theo News1korea

Từ khóa:   Park Bo Gum sao hàn sao châu á

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