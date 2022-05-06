'Ông hoàng thời trang' G-Dragon mới khiến cư dân mạng khá 'sốc' với ngoại hình gần đây: Liệu một trong những 'tượng đài nhan sắc Gen 2' có giữ được nét cuốn hút như xưa?

Sao quốc tế 06/05/2022 11:20

Fan hâm mộ đang lo lắng cho G-Dragon vì hình ảnh sụt cân quá nhiều khiến anh chàng trông vô cùng gầy gò, xuống phong độ.

G-Dragon xuất hiện tại sự kiện thời trang của nhà mốt Chanel với tư cách là nam đại sứ thương hiệu duy nhất tại sự kiện này.

'Ông hoàng thời trang' G-Dragon mới khiến cư dân mạng khá 'sốc' với ngoại hình gần đây: Liệu một trong những 'tượng đài nhan sắc Gen 2' có giữ được nét cuốn hút như xưa? - Ảnh 1

G-Dragon diện một chiếc áo cardigan in họa tiết hoa màu xanh nhạt của Chanel kết hợp với các phụ kiện từ thương hiệu Peaceminusone riêng của mình. Đặc biệt, G-Dragon khiến netizen bàn tán sôi nổi khi bộ ảnh của nam thần tượng được tung ra. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự lo lắng vì anh trông gầy hơn trước rất nhiều. Mặc dù trông G-Dragon vẫn tuyệt vời và bảnh bao như mọi khi nhưng nhiều cư dân mạng Hàn Quốc lại lo lắng rằng anh ấy trông quá yếu ớt với thân hình gầy đi thấy hẳn và khá..hốc hác. 

'Ông hoàng thời trang' G-Dragon mới khiến cư dân mạng khá 'sốc' với ngoại hình gần đây: Liệu một trong những 'tượng đài nhan sắc Gen 2' có giữ được nét cuốn hút như xưa? - Ảnh 2

Cư dân mạng Hàn Quốc bàn luận trên cộng đồng trực tuyến sau khi xem những bức ảnh của G-Dragon: 

Anh ấy gầy quá"

"Anh ấy trông yếu ớt quá vậy?"

"G-Dragon lúc nào cũng gầy thế này hả?"

"Tôi hy vọng anh ấy tăng cân một chút"

"Anh ấy trông giống như một 'bà thím' của Nhật Bản ấy"

"Mặc dù vậy, tôi vẫn thích bộ outfit hôm nay của anh ấy"

"Chà, anh ấy trông gầy quá"

"Tôi hy vọng anh ấy biết giữ gìn sức khỏe, anh ấy dường như gầy đi rất nhiều "

"Anh ấy trông rất gầy nhưng ăn mặc vẫn rất đẹp " 

" Có lẽ đó là do góc chụp nhưng trông vẫn gầy. "

G-Dragon xuất hiện ở sự kiện lớn sau khi sản phẩm Still Life ra mắt, do đó anh càng được truyền thông quốc tế chú ý. Tới ngày 26/4, Still Life trở thành bài hát đứng hạng 1 trên trang nghe nhạc MelOn lâu nhất trong số những ca khúc được phát hành bởi YG Entertainment suốt một thập kỷ qua.

Theo Allkpop

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Từ khóa:   Gdragon sao hàn sao châu á

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