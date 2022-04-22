Lee Dong Wook và Kim Bum hoàn thành buổi đọc kịch bản phim 'Bạn trai tôi là hồ ly 2', fan trông chờ màn tạo hình mới của 'cặp đôi visual' xứ Hàn

Sao quốc tế 22/04/2022 10:12

Thông tin mới đây, Lee Dong Wook và Kim Bum đã đọc xong kịch bản bộ phim 'Bạn trai tôi là hồ ly 2' và mùa 2 sẽ xuất hiện gương mặt mới là nữ diễn viên Kim So Yeon.

Theo như diễn viên Kim Yong Ji, người đã thủ vai Yuri trong mùa 1, chia sẻ trên Instagram của mình thì dàn cast bộ phim 'Bạn trai tôi là hồ ly' đã có buổi đọc kịch bản vào ngày 18/04 và tiết lộ rằng mùa 2 sẽ có tên mới là "Cửu Vĩ Hồ truyện 1938".

 

Lee Dong Wook và Kim Bum hoàn thành buổi đọc kịch bản phim 'Bạn trai tôi là hồ ly 2', fan trông chờ màn tạo hình mới của 'cặp đôi visual' xứ Hàn - Ảnh 1

Trong mùa 2, có thêm một gương mặt mới là nữ diễn viên Kim So Yeon, Jo Bo Ah - nữ chính của phần 1 sẽ không trở lại trong phần 2. Trước đó, tvN đã xác nhận rằng phần hai của 'Bạn trai tôi là hồ ly' sẽ lấy bối cảnh vào những năm 1930 thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản. 

Các chi tiết bổ sung được tiết lộ cho biết phần 2 của sẽ theo chân Lee Yeon (Lee Dong Wook) cùng anh săn lùng những linh hồn xấu xa trên bán đảo Hàn. Người xem cũng có thể hiểu sâu hơn về quá khứ của Lee Rang (Kim Bum) và làm quen với một nhân vật mới - một vị thần hộ mệnh bí ẩn. 

Lee Dong Wook và Kim Bum hoàn thành buổi đọc kịch bản phim 'Bạn trai tôi là hồ ly 2', fan trông chờ màn tạo hình mới của 'cặp đôi visual' xứ Hàn - Ảnh 2

'Bạn trai tôi là hồ ly' là câu chuyện giả tưởng kể về một hồ ly chín đuôi luôn phải thay đổi nơi ở qua nhiều thành phố. Trong hành trình đó, hồ ly chín đuôi này luôn bị một giám đốc sản xuất chương trình săn lùng. Bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn, kỳ ảo với bối cảnh hiện đại. Đây là bộ phim đầu tiên có nam diễn viên chính là hồ ly chín đuôi.

Bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình tvN, và dự đoán phim bắt đầu quay vào cuối tháng 4, khởi chiếu vào nửa đầu năm 2023. Dàn cast bao gồm: Lee Dong Wook, Kim Bum, Kim So Yeon và Kim Yong Ji.

Theo Allkpop

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