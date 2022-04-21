Hậu giảm 10 cân, mỹ nhân 'Mối tình đầu' nhan sắc tăng hạng, rạng ngời chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ

Gần đây, 'Hiếu Kiêng' Lee Seung Yeon khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ với ngoại hình mới sau khi giảm cân thành công. Fan hâm mộ dự đoán 'mỹ nhân' Lee sẽ khuấy đảo màn hình nhỏ sau nhiều năm vắng bóng.

Nữ diễn viên Lee Seung Yeon gần đây đã đăng tải hình ảnh mới nhất thông qua trang mạng xã hội Instagram, bất ngờ khoe diện mạo mới.

Lee Seung Yeon đã đăng trên Instagram cá nhân dòng trạng thái: “Ôi~~~ Các bạn đã gửi cho mình xe cà phê để ủng hộ cho mình và mọi người trong đoàn. Chúng mình vô cùng cảm ơn vì món quà, nhờ các bạn mà tụi mình có động lực hơn nhiều rồi”, kèm theo đó ảnh chụp cô đang đứng trước xe cà phê do người hâm mộ gửi đến phim trường.

Trong bức ảnh được đăng tải, cô nàng sau khi giảm 10 kg khiến ai cũng khó tin là cô đã ở tuổi 50. Thân hình 'mỹ nữ' trông nuột nà sau khi lấy lại vóc dáng cùng nụ cười rạng rỡ vô cùng hạnh phúc khiến fan hâm mộ liên tưởng đến cô nàng từng là 'mối tình đầu' của biết bao người ngày xưa.

Theo chia sẻ của Lee Seung Yeon, cô được chẩn đoán mắc bệnh suy giáp. Do quá trình điều trị bệnh, sử dụng thuốc nhiều nên nữ diễn viên tăng cân không kiểm soát và phải nhờ đến chuyên gia chăm sóc sức khỏe để lên kế hoạch lấy lại vóc dáng. Đây là căn bệnh nặng liên quan đến việc sinh sản hormone và có thể dẫn đến tử vong.

Hiện cô đang trong quá trình quay bộ phim 'House of Secrets', đây cũng là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên cô quay lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng.

Theo OSEN

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