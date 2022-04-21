Park Bom tiết lộ cô nàng đã giảm 11 cân để có được màn tái hợp đỉnh cao với 2NE1 tại sân khấu Coachella. Nhan sắc vẫn tuyệt vời như xưa

Sao quốc tế 21/04/2022 13:49

Tạm biệt thân hình quá khổ trước đây, 'chị đại' Park Bom giảm hẳn 11 cân so với ban đầu là 70kg để cùng hội chị em tái ngộ trên sân khấu 'Coachella'.

Park Bom gần đây đã đăng tải hình ảnh của mình ảnh lên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Buổi biểu diễn tại sân khấu Coachella".

Park Bom tiết lộ cô nàng đã giảm 11 cân để có được màn tái hợp đỉnh cao với 2NE1 tại sân khấu Coachella. Nhan sắc vẫn tuyệt vời như xưa - Ảnh 1

Park Bom tiết lộ cô nàng đã giảm 11 cân để có được màn tái hợp đỉnh cao với 2NE1 tại sân khấu Coachella. Nhan sắc vẫn tuyệt vời như xưa - Ảnh 2

Trong bức ảnh, Park Bom tự sướng một bức ảnh tươi tắn, khác hẳn với trước đây. Đặc biệt, Park Bom cho biết gần đây cô đã giảm thành công 11 kg khiến nhiều người ngưỡng một. Hình ảnh thon gọn, cùng đôi chân nuột nà và những đường nét cân đối khiến cô nhớ về những ngày còn hoạt động cùng các thành viên 2NE1.

Sinh năm 1984, Park Bom được đánh giá cao về giọng hát thời nhóm nhạc 2NE1 và nổi tiếng với loạt hit You and I, Don’t Cry… Đáng tiếc, cô không thể thuận lợi hoạt động nghệ thuật bởi scandal dùng chất cấm bùng nổ năm 2014. Năm 2019, sau khi lùm xùm này được làm sáng tỏ, giọng ca 38 tuổi tái xuất làng nhạc nhưng không thể quay lại thời hoàng kim.

Park Bom tiết lộ cô nàng đã giảm 11 cân để có được màn tái hợp đỉnh cao với 2NE1 tại sân khấu Coachella. Nhan sắc vẫn tuyệt vời như xưa - Ảnh 3

Tuy nhiên, mới đây cô nàng cùng các thành viên nhóm đã có màn tái hợp tại 'Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella', lễ hội âm nhạc lớn nhất ở Mỹ được tổ chức tại California vào ngày 16 cùng với các thành viên của 2NE1, và thể hiện một sân khấu hoàn hảo sau 6 năm 4 tháng khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích.

Theo Chosun Media

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Từ khóa:   Park Bom 2NE1 sao hàn

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