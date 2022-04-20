Jang Na Ra - mãi mãi tuổi thanh xuân với nhan sắc nhẹ nhàng thiếu nữ: Ai tin cô nàng đã hơn 40 tuổi chứ?

Nữ diễn viên Jang Na Ra mới đây khoe hình ảnh cô cùng các bé thú cưng đi dã ngoại ngoài trời, điều đáng chú ý chính là nhan sắc không tuổi của cô nàng khiến ai cũng khó tin cô đã ngoài 40.
- Hot: SM chính thức ký hợp đồng độc quyền với 'thần đồng vũ đạo' Na Ha Eun - nữ dancer nhí từng khuấy đảo các giải thưởng lớn bằng những màn trình diễn 'siêu cuốn'
- BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ
Jang Na Ra mới đây đã đăng tải một vài bức ảnh lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Happy spring picnic".
Trong các bức ảnh được đăng tải, Jang Na Ra đi dã ngoại với những chú chó của cô. Đáng chú ý là Jang Na Ra sinh năm 1981, năm nay đã 42 tuổi nhưng cô vẫn trông vô cùng trẻ. Không chỉ sở hữu làn da mịn màng, không nếp nhăn mà còn có thân hình thanh thoát, mảnh mai như một cô sinh viên đại học khiến nhiều người phải ganh tị.
Trong khi nhiều nghệ sĩ ngại lộ mặt mộc, Jang Na Ra thường xuyên xuất hiện với nhan sắc thuần khiết, không phấn son. Cô nói ngoài những lúc đứng trước ống kính, đa phần cô không trang điểm để da được "nghỉ".
Bí quyết dưỡng da của đơn giản là hạn chế make up tối đa. Do tính chất công việc đòi hỏi nữ ngôi sao luôn phải xuất hiện với lớp make up hoàn hảo khi lên hình. Tuy nhiên, thường ngày khi kết thúc công việc, Jang Na Ra hầu như đều để mặt mộc. Cô cho biết các lớp trang điểm khiến da tăng tiết dầu, kết hợp với bụi bẩn gây tắc nghẽn lỗ chân lông, là nguyên nhân chủ yếu gây mụn và lão hóa da.
Được biết, Jang Na Ra đang xem xét tham gia tác phẩm tiếp theo sau bộ phim truyền hình "Jackpot Real Estate" của đài KBS 2TV vào năm ngoái.
Theo Chosun Media