Jang Na Ra - mãi mãi tuổi thanh xuân với nhan sắc nhẹ nhàng thiếu nữ: Ai tin cô nàng đã hơn 40 tuổi chứ?

Bí quyết dưỡng da của đơn giản là hạn chế make up tối đa. Do tính chất công việc đòi hỏi nữ ngôi sao luôn phải xuất hiện với lớp make up hoàn hảo khi lên hình. Tuy nhiên, thường ngày khi kết thúc công việc, Jang Na Ra hầu như đều để mặt mộc. Cô cho biết các lớp trang điểm khiến da tăng tiết dầu, kết hợp với bụi bẩn gây tắc nghẽn lỗ chân lông, là nguyên nhân chủ yếu gây mụn và lão hóa da.

Được biết, Jang Na Ra đang xem xét tham gia tác phẩm tiếp theo sau bộ phim truyền hình "Jackpot Real Estate" của đài KBS 2TV vào năm ngoái.

Theo Chosun Media