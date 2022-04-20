Jang Na Ra - mãi mãi tuổi thanh xuân với nhan sắc nhẹ nhàng thiếu nữ: Ai tin cô nàng đã hơn 40 tuổi chứ?

Jang Na Ra mới đây đã đăng tải một vài bức ảnh lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Happy spring picnic".

Trong các bức ảnh được đăng tải, Jang Na Ra đi dã ngoại với những chú chó của cô. Đáng chú ý là Jang Na Ra sinh năm 1981, năm nay đã 42 tuổi nhưng cô vẫn trông vô cùng trẻ. Không chỉ sở hữu làn da mịn màng, không nếp nhăn mà còn có thân hình thanh thoát, mảnh mai như một cô sinh viên đại học khiến nhiều người phải ganh tị.