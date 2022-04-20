5 bộ phim bạn không nên bỏ qua nếu là 'fan cứng' của bạn trai quốc dân Park Seo Joon

Sao quốc tế 20/04/2022 17:59

Là một trong những nam diễn viên điển trai và tài năng của làng giải trí Hàn Quốc. Park Seo Joon có khả năng 'thiên biến vạn hóa' vô cùng xuất sắc trong các tác phẩm của mình. Cùng điểm qua 5 bộ phim 'ruột' của anh chàng mà bạn nhất định phải xem nhé!

1. She Was Pretty (2015) - Cô nàng xinh đẹp

5 bộ phim bạn không nên bỏ qua nếu là 'fan cứng' của bạn trai quốc dân Park Seo Joon - Ảnh 1

Đây là một trong những K-Dramas đầu tiên Park Seo Joon thủ vai chính. Khi số phận đảo ngược mọi thứ và hai người phải chia tay với người bạn thời thơ, sau khi trưởng thành mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn. Ji Sung Joon trở thành quản lý hàng đầu của tạp chí nổi tiếng, vừa điển trai lại tài giỏi. Còn Kim Hye Jin thì không còn xinh xắn như xưa vì mang gen di truyền của bố nên gương mặt xuất hiện nhiều tàn nhang và mái tóc xoăn tít. Cô ấy không muốn gặp Sung Joon, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi cô lại làm cùng văn phòng với anh ấy. Cô cố gắng mọi cách để tránh anh, nhưng số phận đã đưa họ đến với nhau. 

2. Fight For My Way (2017) - Thanh xuân vật vã

5 bộ phim bạn không nên bỏ qua nếu là 'fan cứng' của bạn trai quốc dân Park Seo Joon - Ảnh 2

Trong bộ phim này, Seo Joon vào vai nhân vật Go Dong Man, người đã từng là một vận động viên taekwondo thành công nhưng từ bỏ là làm việc như một nhân viên hợp đồng tầm thường. Anh may mắn tìm thấy cảm hứng và một lần nữa theo đuổi đam mê, trở lại với tư cách là một võ sĩ. Hỗ trợ anh trong cuộc hành trình tìm lại niềm đam mê võ thuật là người bạn cực thân thời thơ ấu - Choi Ae Ra. 

 3. What's Wrong with Secretary Kim (2018) - Thư ký Kim sao thế?

5 bộ phim bạn không nên bỏ qua nếu là 'fan cứng' của bạn trai quốc dân Park Seo Joon - Ảnh 3

Lee Young Joon do Park Seo Joon thủ vai là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn. Thế giới của anh chấn động khi một ngày, thư ký tài năng của anh, Kim Mi So (Park Min Young) thông báo cô sẽ từ chức sau 9 năm làm việc cùng anh. Young Joon sau đó quyết định làm mọi cách để buộc Mi So ở bên cạnh anh. Hoàn cảnh đẩy đưa lại khiến anh phải lòng cô ấy và dần dần chính điều này đã làm thay đổi tính cách của anh. 

4. Itaewon Class (2020) - Tầng lớp Itaewon

5 bộ phim bạn không nên bỏ qua nếu là 'fan cứng' của bạn trai quốc dân Park Seo Joon - Ảnh 4

Tầng lớp Itaewon kể câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cựu tù nhân Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon đóng). Park Sae Ro Yi có một cuộc sống đang yên bình thì bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn và rơi vào bi kịch sau khi anh bị đuổi học khỏi trường cấp 3 vì đã đánh một kẻ bắt nạt có cha là nhà Tài phiệt kinh doanh trong giới ẩm thực. Cha anh sau đó cũng đột ngột qua đời vì một tai nạn xe hơi, bản thân Park Sae Ro Yi phải vào tù vì tội mưu sát nhưng những kẻ thủ ác thì lại bình yên vô sự. Tuy nhiên sau đó anh đã quyết định mở một quán nhậu mang tên DanBam ở khu phố Itaewon sầm uất cùng với người quản lý và các nhân viên của mình, vươn tầm thương hiệu mình gây dựng và tiến tới tham vọng lật đổ đế chế của gia đình họ Jang - những kẻ đã đẩy cuộc đời anh vào chuỗi bi kịch cay đắng.

5. Kill Me Heal Me (2015) - Tìm lại chính mình

5 bộ phim bạn không nên bỏ qua nếu là 'fan cứng' của bạn trai quốc dân Park Seo Joon - Ảnh 5

Seo Joon thủ vai chính nhưng chắc chắn đây là nhân vật phụ tỏa sáng nhất của anh  trong sự nghiệp. Anh đóng vai anh em sinh đôi với nữ chính Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) và có 'phản ứng hóa học' cực kỳ đáng yêu với Cha Do Hyun (Ji Sung). “Kill Me, Heal Me” là câu chuyện về một người đàn ông thuộc thế hệ tài phiệt thứ 3 nhưng lại bị đa nhân cách, với 7 tính cách khác nhau, sau đó cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn nhờ gặp được Oh Ri Jin.

Theo Allkpop

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