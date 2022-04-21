Bộ phim kinh dị giả tưởng Sweet Home được cho là đang khỏi quay phần 2. Fan nóng lòng trông đợi vào dàn cast cực xịn, hứa hẹn bùng nổ hơn cả phần 1

Sao quốc tế 21/04/2022 16:06

Sau thành công của mùa 1, 'Sweet Home' mùa 2 đang được người hâm mộ vô cùng trông chờ. Mới đây, một vài cư dân mạng cho thấy bộ phim đang trong quá trình sản xuất càng khiến sức nóng của bộ phim tăng lên.

Gần đây, vài cư dân mạng tiết lộ trên trang cá nhân của họ rằng họ đã thấy một vài cảnh được cho là nằm trong bộ phim 'Sweet Home' mùa 2.

Bộ phim kinh dị giả tưởng Sweet Home được cho là đang khỏi quay phần 2. Fan nóng lòng trông đợi vào dàn cast cực xịn, hứa hẹn bùng nổ hơn cả phần 1 - Ảnh 1

Cư dân mạng đăng những bức ảnh về một địa điểm và họ đoán đây chính là nơi quay phân cảnh trong phim: "Tôi thấy vài chiếc xe bị hỏng và nhiều người phụ nữ ăn mặc như cảnh sát vậy. Họ đang quay phim gì đó và tôi nghĩ đó chính là bộ phim mà Song Kang tham gia". 

Một cư dân mạng khác thì đăng bức ảnh về một chiếc xe tải có chứa các thùng được dán nhãn 'Sweet Home II' và giải thích, còn một người khác thì bảo họ nhìn thấy Song Kang và Lee Jin Wook tại địa điểm được cho là trường quay của 'Sweet Home 2'. 

Bộ phim kinh dị giả tưởng Sweet Home được cho là đang khỏi quay phần 2. Fan nóng lòng trông đợi vào dàn cast cực xịn, hứa hẹn bùng nổ hơn cả phần 1 - Ảnh 2

'Sweet Home' là bộ phim kể về câu chuyện của một học trung học sống ẩn dật và mắc kẹt trong một khu chung cư cùng với những cư dân. Họ bị cô lập trong tòa nhà, người bên ngoài thì dần bị biến thành những con quái vật khủng khiếp.

Phần 1 được phát sóng rộng rãi và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi được công chiếu trên Netflix. Có thông tin cho rằng mỹ nam Song Kang sẽ tiếp tục tham gia vào phần 2 của 'Sweet Home'. Hiện có người hâm mộ đã xác minh anh chàng xuất hiện tại trường quay càng làm cho sức nóng của 'Sweet Home' tăng lên đáng kể.

Theo Allkpop

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Từ khóa:   phim hàn sweet home phim hàn mới

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