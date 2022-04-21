'Ma cà rồng' Park Joo Mi khoe vẻ đẹp quyến rũ, sang chảnh dù đã qua ngưỡng 50: Bí quyết giúp người đẹp giữ được nét xuân xanh lại vô cùng đơn giản

Sao quốc tế 21/04/2022 22:11

Nữ diễn viên Park Joo Mi mới đây khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngời khó tin ở độ tuổi U50. Ít ai biết cách chăm sóc nhan sắc của cô lại đơn giản thế này.

Park Joo Mi hiện đang thủ vai Safi Yeong trong ‘Love (Ft. Marriage And Divorce) 3' của đài truyền hình TV Chosun. Mới đây, cô nàng còn xuất hiện trong tạp chí Marie Claire số tháng 5 với vẻ đẹp khó tin cùng thương hiệu thời trang Moe.

'Ma cà rồng' Park Joo Mi khoe vẻ đẹp quyến rũ, sang chảnh dù đã qua ngưỡng 50: Bí quyết giúp người đẹp giữ được nét xuân xanh lại vô cùng đơn giản - Ảnh 1

Trong các bức ảnh được đăng tải, Park Joo Mi khoe phong cách thời trang độc đáo, thanh lịch. Từ ngoại hình xinh đẹp đến thần thái sang chảnh khiến cư dân mạng không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc 'không tuổi' của cô. 

Park Joo Mi đã khẳng định được bản thân là biểu tượng phụ nữ với phong cách thời trang xuất sắc, thể hiện phong thái đẳng cấp của thế hệ trước với vẻ đẹp vượt thời gian.

'Ma cà rồng' Park Joo Mi khoe vẻ đẹp quyến rũ, sang chảnh dù đã qua ngưỡng 50: Bí quyết giúp người đẹp giữ được nét xuân xanh lại vô cùng đơn giản - Ảnh 2

Park Joo Mi sinh năm 1972, hiện đã bước qua ngưỡng 50. Có thể nói, ở độ tuổi này các đại mỹ nhân như Lee Young Ae, Kim Hee Sun cũng phải e dè khi xuất hiện trước ống kính máy quay.

Để giữ được nhan sắc thanh thuần không tì vết ở độ tuổi U50, Park Joo Mi chia sẻ cô có một bí quyết mà nhiều người không ngờ tới, đó là chỉ dùng một loại kem dưỡng da thay vì nhiều loại kem riêng biệt cho từng vùng trên khuôn mặt như cách nhiều cô gái trẻ bây giờ vẫn làm.

Theo đó, nữ diễn viên dùng luôn kem mắt cho da mặt và da cổ bởi theo cô, kem mắt chính là loại mỹ phẩm với thành phần giàu dưỡng chất nhất, có thể phù hợp với mọi vùng da nhạy cảm nhất và hữu hiệu nhất trong việc cung cấp collagen, hạn chế nếp nhăn vì bản thân vùng da mắt đã là một vị trí nhạy cảm, khó đối phó nhất.

Theo OSEN 

Từ khóa:   Park Joo Mi sao Hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Gặp gỡ Bang Si-hyuk, người đàn ông đứng sau sự thành công của nhóm nhạc nam BTS và quá khứ đầy nỗ lực từ những bước chập chững tại JYP đến khi có một đế chế riêng

Gặp gỡ Bang Si-hyuk, người đàn ông đứng sau sự thành công của nhóm nhạc nam BTS và quá khứ đầy nỗ lực từ những bước chập chững tại JYP đến khi có một đế chế riêng

Bộ phim kinh dị giả tưởng Sweet Home được cho là đang khỏi quay phần 2. Fan nóng lòng trông đợi vào dàn cast cực xịn, hứa hẹn bùng nổ hơn cả phần 1

Bộ phim kinh dị giả tưởng Sweet Home được cho là đang khỏi quay phần 2. Fan nóng lòng trông đợi vào dàn cast cực xịn, hứa hẹn bùng nổ hơn cả phần 1

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ "Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn" - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm

Thêm một mỹ nữ chứng tỏ "Phụ nữ khi yêu sẽ trông xinh đẹp hơn" - Joy (Red Velvet) khoe hình ảnh mới sau những khoảnh khắc 'thần thánh' từ bài hát mới của nhóm

Park Bom tiết lộ cô nàng đã giảm 11 cân để có được màn tái hợp đỉnh cao với 2NE1 tại sân khấu Coachella. Nhan sắc vẫn tuyệt vời như xưa

Park Bom tiết lộ cô nàng đã giảm 11 cân để có được màn tái hợp đỉnh cao với 2NE1 tại sân khấu Coachella. Nhan sắc vẫn tuyệt vời như xưa

Cặp bạn thân Jimin (BTS) và Ha Sung Woon ‘lần đầu làm chuyện ấy’: Cùng biểu diễn một bản song ca đặc biệt cho bộ phim ‘Our Blues’ của đài tvN

Cặp bạn thân Jimin (BTS) và Ha Sung Woon ‘lần đầu làm chuyện ấy’: Cùng biểu diễn một bản song ca đặc biệt cho bộ phim ‘Our Blues’ của đài tvN

Rò rỉ loạt ảnh chưa từng được công bố của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin: Ảnh chất lượng thấp nhưng thần thái đẳng cấp xứng đáng 'quốc bảo nhan sắc'

Rò rỉ loạt ảnh chưa từng được công bố của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin: Ảnh chất lượng thấp nhưng thần thái đẳng cấp xứng đáng 'quốc bảo nhan sắc'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?