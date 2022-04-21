'Ma cà rồng' Park Joo Mi khoe vẻ đẹp quyến rũ, sang chảnh dù đã qua ngưỡng 50: Bí quyết giúp người đẹp giữ được nét xuân xanh lại vô cùng đơn giản

Nữ diễn viên Park Joo Mi mới đây khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngời khó tin ở độ tuổi U50. Ít ai biết cách chăm sóc nhan sắc của cô lại đơn giản thế này.

Park Joo Mi hiện đang thủ vai Safi Yeong trong ‘Love (Ft. Marriage And Divorce) 3' của đài truyền hình TV Chosun. Mới đây, cô nàng còn xuất hiện trong tạp chí Marie Claire số tháng 5 với vẻ đẹp khó tin cùng thương hiệu thời trang Moe.

Trong các bức ảnh được đăng tải, Park Joo Mi khoe phong cách thời trang độc đáo, thanh lịch. Từ ngoại hình xinh đẹp đến thần thái sang chảnh khiến cư dân mạng không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc 'không tuổi' của cô.

Park Joo Mi đã khẳng định được bản thân là biểu tượng phụ nữ với phong cách thời trang xuất sắc, thể hiện phong thái đẳng cấp của thế hệ trước với vẻ đẹp vượt thời gian.

Park Joo Mi sinh năm 1972, hiện đã bước qua ngưỡng 50. Có thể nói, ở độ tuổi này các đại mỹ nhân như Lee Young Ae, Kim Hee Sun cũng phải e dè khi xuất hiện trước ống kính máy quay.

Để giữ được nhan sắc thanh thuần không tì vết ở độ tuổi U50, Park Joo Mi chia sẻ cô có một bí quyết mà nhiều người không ngờ tới, đó là chỉ dùng một loại kem dưỡng da thay vì nhiều loại kem riêng biệt cho từng vùng trên khuôn mặt như cách nhiều cô gái trẻ bây giờ vẫn làm.

Theo đó, nữ diễn viên dùng luôn kem mắt cho da mặt và da cổ bởi theo cô, kem mắt chính là loại mỹ phẩm với thành phần giàu dưỡng chất nhất, có thể phù hợp với mọi vùng da nhạy cảm nhất và hữu hiệu nhất trong việc cung cấp collagen, hạn chế nếp nhăn vì bản thân vùng da mắt đã là một vị trí nhạy cảm, khó đối phó nhất.

Theo OSEN

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ma-ca-rong-park-joo-mi-khoe-ve-dep-quyen-ru-sang-chanh-du-da-qua-nguong-50-bi-quyet-giup-nguoi-dep-giu-duoc-net-xuan-xanh-lai-vo-cung-don-gian-463748.html