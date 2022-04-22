Joy (Red Velvet) khoe vòng eo 'siêu thực' khiến cư dân mạng trầm trồ, tò mò bí quyết giữ dáng thần kỳ của cô nàng

Đáng chú ý trong bức ảnh không phải là cảnh núi non xinh đẹp phía xa mà là vòng eo con kiến của cô nàng. Cô nàng diện bộ trang phục kết hợp giữa quần jean và áo ôm body khoe thân hình mảnh mai đáng mơ ước. Joy còn tỏ ra vô cùng sành điệu với kiểu tạo dáng 'tự nhiên' nhưng lại rất hút mắt.

Mới đây, Joy (Red Velvet) đã đăng tải vài bức ảnh chụp phong cảnh lên trang cá nhân của cô ấy.

Gần đây, cô nàng và các thành viên Red Velvet, đã phát hành album mới vào ngày 6 với ca khúc 'Feel My Rhythm'. Lần comeback này của họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả luôn lọt vào top các bảng xếp hạng danh giá.

Để có được thân hình mảnh mai, thanh thoát như hiện tại cô nàng đã phải trải qua quá trình giảm cân tương đối khó khăn. Sau đây là một vài bí quyết nhỏ giúp giữ dáng thon gọn của 'nàng thơ' Joy.

Không nhịn ăn và ăn lượng vừa phải

Joy đã tự thừa nhận rằng trước đây mỗi khi giảm cân cô nàng sẽ nhịn ăn hoàn toàn, tuy nhiên cách đó lại mang tới tác dụng ngược vì sẽ gây ra tình trạng không thể kiểm soát được cân nặng sau khi giảm và cuối cùng vẫn quay về với số cân cũ. Đây cũng là điều khá dễ hiểu vì nếu liên tục nhịn đói thì chứng thèm ăn của chúng ta sẽ càng nghiêm trọng và mất kiểm soát hơn.

Luyện tập thể thao điều độ

Để duy trì sức khỏe và vóc dáng cân đối, Joy rất chăm chỉ tập luyện bất kể lịch trình bận rộn. Huấn luyện viên thể hình riêng của Joy cũng từng tiết lộ cô nàng luôn đều đặn tới phòng gym 3 lần/ tuần.

Đặc biệt, Joy tập trung vào những động tác làm đốt cháy mỡ thừa, giảm sưng phù ở hai vùng hông và đùi trong để giúp thân hình trở nên thật săn chắc và thon gọn.

Theo DongA