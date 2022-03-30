Cô nàng Joy (Red Velvet) vừa qua đã đăng tải những bức ảnh "cực cháy" lên trang cá nhân. Trong set ảnh, cô tự tin khoe thân hình gợi cảm và sức quyến rũ khó cưỡng của mình.

Joy (Red Velvet) vừa qua đã đăng tải những bức ảnh quảng bá cho hãng thời trang nổi tiếng CALVIN KLEIN.

Trong các bức ảnh, cô nàng thể hiện cá tính riêng với những dáng chụp và biểu cảm vô cùng sexy, táo bạo.

Cô nàng diện một chiếc áo phông và quần jean ôm để lộ vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài nuột nà.

Cô còn tự tin khoe vòng một hết sức gợi cảm với kiểu áo hở bạo cùng chiếc quần không cài khuy để lộ nội y và ánh nhìn "siêu cuốn hút".



Được biết, hiện tại Joy và các thành viên đang tích cực quảng bá cho ca khúc mới "Feel My Rhythm". Trong đợt quảng bá lần này, Joy và các thành viên hoá thân thành quý cô ngọt ngào, mỗi người là một nốt nhạc trong bản nhạc lớn. Giai điệu và hình ảnh của Feel My Rhythm khiến không ít fan hâm mộ bị "thôi miên" vì quá ngọt ngào và "nịnh tai".

Theo Hankooksport

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ Diễn viên Yoon Yeo Jung đã xuất hiện tại lễ trao giải Oscar với tư cách là người trao giải, những lời phát biểu dí dỏm của bà đã khiến cả hội trường phải bật cười.

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