Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh

Sao quốc tế 28/06/2022 23:58

Lisa, V, Park Bo Gum là ba đại diện của Hàn Quốc tham dự show diễn Celine Men S/S 2023 diễn ra tại Paris.

Mới đây, 3 ngôi sao Kbiz đình đám: Lisa, V(BTS) và Park Bo Gum đã cùng tham dự show diễn Celine Men S/S 2023 diễn ra tại Paris với tư cách là đại diện Hàn Quốc. Rạng sáng 27/6 theo giờ Việt Nam, cả 3 nghệ sĩ đã chính thức có mặt trên tại sự kiện thời trang này. Lần đầu tiên xuất hiện trong cùng 1 khung hình tại fashion show nước ngoài, Lisa, V(BTS) và Park Bo Gum khiến netizen "rần rần" bàn tán.

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 1
 

Ngay từ khi xuất hiện, bộ ba đã trở thành tâm điểm của sự kiện và được các tạp chí thời trang săn đón cuồng nhiệt. Những tấm hình có sự góp mặt của cả ba ngôi sao đều gây bão mạng xã hội bới nhan sắc đẹp ngoài sưc tưởng tượng. Ngoài ra còn có những màn tương tác đáng yêu giữa ba người và với những nghệ sĩ khác trong show diễn.

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 2
Tương tác của đại diện đến từ Hàn Quốc.
 
Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 3
Đại sứ toàn cầu Lisa chụp hình cùng nam diễn viên Eddie Redmayne. 

Xuất hiện trong sự kiện, nàng đại sứ Celine Lisa diện một "cây" đen từ áo sát nách tới quần short và ấn tượng nhất là đôi boots đen mũi nhọn. Mái tóc màu vàng bạch kim của cô nàng cũng gợi lại về thời Lisa mới ra mắt cùng Blackpink.

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 4
 
Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 5
 
Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 6
Mái tóc vàng gợi nhớ về Lisa năm 2016. 

Khác với Lisa chọn full set đen thì V lại chọn cho mình một chiếc áo khoác da màu đỏ đầy nổi bật. Cùng với quần da và giày cao gót lại làm cho anh chàng thêm phần cá tính. Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng set đồ này của V chưa thực sự ấn tượng.

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 7
 
Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 8
 

Đụng hàng với V với set đồ bên trong, anh bạn thân Park Bo Gum chỉ khác so với V mỗi chiếc áo khoác. Anh lựa chọn một chiếc áo dạ đen dài kết với cùng với áo vest, tạo nên vẻ lịch lãm, nam tính.

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 9
 
Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh - Ảnh 10
 

Trước hình ảnh của ba ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc bên trời Âu, cư dân mạng xứ kim chi để lại nhiều ý kiến khác nhau trên các diễn đàn trực tuyến:

- Toàn ảnh camera thường hoặc góc chụp dìm thôi mà visual của bộ 3 vẫn đẹp điên đảo.

- V và Park Bo Gum diện đồ đôi hay sao mà giống nhau thế, may mà 2 cái áo vibe khác.

- Lisa mãi đỉnh, body cháy điên lên.

- Khung hình gấp 3 visual là đây chứ đâu.

- Celine lần này sướng rơn, mời được 3 nghệ sĩ gây bão cõi mạng.

- Nói thật là bộ của V nhìn không đẹp, ai cho anh mặc bộ này vậy...

 

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Từ khóa:   V Lisa Park Bo Gum

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