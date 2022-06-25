Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc

Sao quốc tế 25/06/2022 12:06

Một ngày cực kì sôi động với fan Kpop khi có đến 3 sản phẩm âm nhạc đến từ các thần tượng, nhóm nhạc hàng đầu cùng được ra mắt.

Em út vàng Jungkook (BTS) tung bài hát mới kết hợp cùng hit-maker Charlie Puth

Sau tuyên bố về việc tập trung vào các hoạt động cá nhân của BTS, em út vàng Jungkook là người đầu tiên "mở bát" với màn kết hợp cùng Charlie Puth. Ca khúc Left & Right của Jungkook và Charlie Puth hiện đã được phát hành trên mọi nền tảng. Dù được tiết lộ khá nhiều giai điệu trên TikTok trước đó nhưng khi ra mắt ca khúc vẫn làm fan phấn khích.

Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 1

 

Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 2

 

Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 3
Trước đó, tại lễ trao giải GMA 2018, cả hai từng có sân khấu kết hợp với ca khúc We Don't Talk Anymore.

 Chị cả Nayeon (Twice) debut solo sau 7 năm hoạt động với ca khúc đậm chất mùa hè

Sau 7 năm hoạt động cùng Twice, mới đây Nayeon đã có màn debut với tư cách ca sĩ solo với ca khúc "POP!". Cô cũng là thành viên đầu tiên của Twice làm điều này. "POP!" là một ca khúc vui tươi, sôi động mang đậm chất mùa hè. Hình ảnh trong MV cũng tràn ngập màu sắc và năng lượng tích cực. Với giai điệu bắt tai và hình ảnh đẹp, chắc chắn đây sẽ là màn ra mắt thành công của Nayeon.

Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 4
Nayeon (Twice) tươi tắn trong MV đầu tay "POP!".

 

Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 5
 
Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 6

 aespa tung MV cho ca khúc tiếng Anh "Life's Too Short."

Trái với hình ảnh cá tính thường thấy, "Life's Too Short" mang màu sắc highteen, thể hiện một khía cạnh khác của aespa. Ca khúc "Life's Too Short" lần đầu được thể hiện tại sân khấu Coachella đã nhận về sự yêu thích từ fan. Mang thông điệp "Cuộc sống quá ngắn để ghét bỏ nhau", ca khúc hẳn sẽ góp phần định hình lên concept cho album sẵn tới của nhóm sẽ được ra mắt vào ngày 8/7. 

Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 7
aespa hứa hẹn sẽ có sự thay đổi hình ảnh trong lần trở lại này.

 

Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 8
 
Ngày vui của fan Kpop: cả BTS, Twice và aespa đều trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh 9
 

 

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Từ khóa:   BTS TWICE aespa

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