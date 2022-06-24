Quen được nuông chiều, Jisoo (Blackpink) gặp khó khăn khi vào YG

Sao quốc tế 24/06/2022 09:15

Jisoo chia sẻ việc quen được nuông chiều đã gây cho cô không ít khó khăn khi bắt đầu làm thực tập sinh idol.

Trong buổi phỏng vấn vừa qua của Blackpink với tạp chí Rolling Stone, Jisoo đã có những chia sẻ về tuổi thơ và cách giáo dục của cha mẹ mình. Theo đó, Jisoo tuy là "chị cả" của  Blackpink nhưng lại là em út ở nhà nên cô được cha mẹ khá chiều chuộng.

Quen được nuông chiều, Jisoo (Blackpink) gặp khó khăn khi vào YG - Ảnh 1
Jisoo (Blackpink) xuất hiện trên tạp chí Rolling Stone.

Chia sẻ về một kỉ niệm đáng nhớ, Jisoo tiết lộ mình từng được bố mẹ cho phép nghỉ nếu không muốn đến trường. Jisoo kể: "Có những ngày tôi thức dậy, nhăn nhó vì không muốn đến trường. Bố tôi nói rằng: 'Có chuyện gì vậy? Sao mặt con dài ra thế kia?". Tôi đã trả lời rằng: "Nhưng bố ơi, con mệt quá, con chỉ muốn ngủ thôi." Thật bất ngờ là sau đó, bố cô đã trả lời: "Được thôi, vậy thì đừng đi học nữa".

Dù giáo viên không hài lòng với chuyện này nhưng Jisoo biết cha mẹ cô làm vậy đều xuất phát từ việc muốn con được làm điều mà con muốn. "Ngày hôm sau, giáo viên của tôi hỏi rằng: "Em định làm gì với cuộc đời em thế?". Không phải là bố mẹ bỏ bê tôi đâu. Tôi nghĩ họ đặc biệt yêu thương tôi vì tôi là con út. Họ để tôi tự do làm những điều mình muốn", Jisoo chia sẻ.

Quen được nuông chiều, Jisoo (Blackpink) gặp khó khăn khi vào YG - Ảnh 2
Jisoo được "chiều" tới mức có thể nghỉ học nếu muốn.

Có một tuổi thơ khá sung sướng vì được chiều chuộng nhưng chính điều này gây khó khăn cho Jisoo khi bắt đầu thực tập tại YG Entertainment. Thời điểm đó, Jisoo đã từng rất khó khăn để hòa nhập với môi trường công ty giải trí lớn với nhiều nguyên tắc khắt khe. Dù vậy, bằng niềm đam mê và sự cố gắng cô cũng vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

Ngay sau khi bài phỏng vấn trên được đăng tải, nhiều người tò mò về gia thế của Jisoo. Cho nguồn tin cho rằng bố của Jisoo là CEO của RBW (công ty quản lý của Mamamoo), có người lại nói rằng ông là quan chức cấp cao của Mnet. Điều này giải thích vì sao bố của Jisoo có nhiều mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng trong nước. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là tin đồn chưa có sự xác thực.

Quen được nuông chiều, Jisoo (Blackpink) gặp khó khăn khi vào YG - Ảnh 3
Bức hình được cho là các thành viên gia đình Jisoo.

Hiện tại, Blackpink đang đứng trước "lời nguyền 7 năm". Các fan đang rất mong chờ sản phẩm âm nhạc sắp tới của cả nhóm được cho là sẽ phát hành vào nửa cuối 2022. Sự xuất hiện của 4 cô gái trên tạp chí Rolling Stone mới đây cũng đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người hâm mộ.

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Từ khóa:   Jisoo BLACKPINK YG Entertainment

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