Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Gần đây, chị cả nhà Hắc Hường đã lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai chính trong bộ phim Snowdrop, đóng cặp với nam diễn viên Jung Hae In. Dù vấp phải những nghi vấn về khả năng diễn xuất cũng như định kiến idol đóng phim nhưng Jisoo đã làm khán giả bất ngờ vì khả năng diễn xuất tốt hơn mong đợi rất nhiều.

2. Jihyo (Twice) - Park Jisoo

Hẳn là vì nghệ danh Jihyo quá "thật" nên ít ai nghĩ rằng cô nàng leader của Twice tên thật lại là Park Jisoo. Ngoài giọng ca "đỉnh của chóp", Jihyo còn sở hữu visual ngày càng thăng hạng, nhất là sau khi giảm cân thành công. Nhờ đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực, Jihyo chiếm trọn trái tim của fan hâm mộ.

Dù đã gần tới mốc "lời nguyền 7 năm" nhưng Twice vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhiều người cho rằng bây giờ mới thực sự là khởi đầu của Twice. Mới đây, nhóm đã tổ chức tour diễn thế giới thứ 2 và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ. Nhờ những dáu hiệu tích cực như vậy mà khong ít người hâm mộ tin rằng Twice sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment.

3. Joshua (Seventeen) - Hong Jisoo

Joshua là chàng trai duy nhất góp mặt vào danh sách này. Joshua tên đầy đủ là Joshua Hong sinh ra và lớn lên tại Mỹ, còn Hong Jisoo là tên tiếng Hàn của anh chàng. Sở hữu đôi mắt long lanh và khuôn miệng đẹp, anh hay được ví như là một chú hươu hiền lành. Ngoài vẻ ngoài ngọt ngào, anh còn được biết đến với hình tượng "anh trai nhà thờ" lịch thiệp, trầm tĩnh.

Cũng giống như Twice, Seventeen đã đến thời hạn "tử thần" 7 năm. Dù vậy, nhóm đã tái ký hợp đồng trước hạn với Pledis Entertainment vào năm ngoái. Mới đây, Joshua cùng nhóm đã có màn quay trở lại ấn tượng với full album thứ 4 mang tên Face The Sun và ca khúc chủ đề Hot. Được biết, nhóm đã tẩu tán hết 2 triệu bản ngay trong tuần đầu mở bán. Đây là nhóm nhạc thứ 2 làm được điều này sau BTS.

4. Lia (ITZY) - Choi Jisoo

Lia tên thật là Choi Jisoo, cô nàng ra mắt với vai trò giọng ca chính của ITZY. Ra mắt năm 2019, ITZY gặt hái được những thành công lớn. Mỗi lần comeback là một lần gây "bão". Lia gây ấn tượng bởi đôi mắt cười đáng yêu, gương mặt nhỏ, thân thiện cùng nét đẹp ngọt ngào. Đặc biệt, cô nàng còn sở hữu bờ vai vuông góc tuyệt đẹp mà mọi cô gái đều mơ ước. Tuy vậy, năm 2021, cô từng dính vào lùm xùm về chuyện bạo lực học đường. Công ty chủ quản đứng ra điều tra và cho biết tất cả chỉ là bịa đặt.

Hiện tại nhóm đang có kế hoạch quay trở lại vào ngày 15/7 với mini album Checkmate và rục rịch chuẩn bị cho tour diễn thế giới đầu tiên.

5. Jisoo (Lovelyz) - Seo Jisoo

Jisoo (Lovelyz) được biết đến là với hình ảnh tươi sáng, đáng yêu, ngọt ngào và tràn đầy năng lượng. Đôi mắt một mí thu hút, gương mặt sáng, dễ thương là "vũ khí" giúp cô nàng đánh gục trái tim fanboy. Thế nhưng, kể từ khi cái tên Jisoo (BLACKPINK) ra mắt, cô nàng dường như bị lu mờ, thậm chí lãng quên. Chưa kể, thành viên Lovelyz cũng từng dính tới bê bối tình dục đồng giới và phải tạm "đóng băng" hoạt động để điều trị tâm lý.

Vào tháng 11/2021, Lovelyz hết hạn hợp đồng, 7/8 thành viên không tái ký. Lovelyz chính thức tan rã. Có nguồn tin cho rằng Jisoo chuyển hướng sang diễn xuất.

6. Jisoo (Busters) - Jeong Jisoo

Em út trong danh sách này có lẽ là Jisoo (Busters). Nhóm ra mắt năm 2017 nhưng đến nay Busters vẫn là một cái tên mờ nhạt. Dù sinh năm 2003 nhưng Jisoo đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m71 cùng đôi chân dài miên man. Cô nàng sở hữu nét đẹp chuẩn Hàn Quốc, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng và đôi môi căng mọng. Ngoài làm idol, cô nàng cũng được biết đến với vai trò diễn viên. Có trong tay mọi yếu tố để có thể thành công, hi vọng trong tương lai Jisoo và nhóm sẽ được biết đến nhiều hơn.