Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Sao quốc tế 10/06/2022 02:12

Tuy có cùng tên Jisoo nhưng 6 idol dưới đây lại mỗi người một số phận.

Mỗi năm, ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc lại cho ra đời hàng trăm nhóm nhạc. Vậy nên, chuyện idol trùng tên không còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Nhiều người đã chọn sử dụng nghệ danh như để tránh đi chuyện trùng tên và tạo dấu ấn riêng cho mình. Dù vậy, tuy trùng tên thật nhưng "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", những idol cùng tên Jisoo mỗi người đều có một sự nghiệp riêng, không ai giống ai.

1. Jisoo (Blackpink) - Kim Jisoo

Nhắc tới cái tên Jisoo thì hẳn là mọi người sẽ nhớ đến chị cả Blackpink đầu tiên. Cô giữ vai trò visual và vocalist trong nhóm. Bên cạnh chất giọng đặc biệt, Jisoo còn gây thương nhớ với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh lịch và tính cách vui vẻ hoạt bát. Cô được ví như "vitamin năn lượng" của BLackpink, luôn khuấy động bầu không khí trong nhóm.

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 1
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 2

Gần đây, chị cả nhà Hắc Hường đã lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai chính trong bộ phim Snowdrop, đóng cặp với nam diễn viên Jung Hae In. Dù vấp phải những nghi vấn về khả năng diễn xuất cũng như định kiến idol đóng phim nhưng Jisoo đã làm khán giả bất ngờ vì khả năng diễn xuất tốt hơn mong đợi rất nhiều.

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 3
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 4

 2. Jihyo (Twice) - Park Jisoo

Hẳn là vì nghệ danh Jihyo quá "thật" nên ít ai nghĩ rằng cô nàng leader của Twice tên thật lại là Park Jisoo. Ngoài giọng ca "đỉnh của chóp", Jihyo còn sở hữu visual ngày càng thăng hạng, nhất là sau khi giảm cân thành công. Nhờ đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực, Jihyo chiếm trọn trái tim của fan hâm mộ. 

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 5
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 6

Dù đã gần tới mốc "lời nguyền 7 năm" nhưng Twice vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhiều người cho rằng bây giờ mới thực sự là khởi đầu của Twice. Mới đây, nhóm đã tổ chức tour diễn thế giới thứ 2 và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ. Nhờ những dáu hiệu tích cực như vậy mà khong ít người hâm mộ tin rằng Twice sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment.

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 7
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 8

3. Joshua (Seventeen) - Hong Jisoo

Joshua là chàng trai duy nhất góp mặt vào danh sách này. Joshua tên đầy đủ là Joshua Hong sinh ra và lớn lên tại Mỹ, còn Hong Jisoo là tên tiếng Hàn của anh chàng. Sở hữu đôi mắt long lanh và khuôn miệng đẹp, anh hay được ví như là một chú hươu hiền lành. Ngoài vẻ ngoài ngọt ngào, anh còn được biết đến với hình tượng "anh trai nhà thờ" lịch thiệp, trầm tĩnh. 

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 9
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 10

Cũng giống như Twice, Seventeen đã đến thời hạn "tử thần" 7 năm. Dù vậy, nhóm đã tái ký hợp đồng trước hạn với Pledis Entertainment vào năm ngoái. Mới đây, Joshua cùng nhóm đã có màn quay trở lại ấn tượng với full album thứ 4 mang tên Face The Sun và ca khúc chủ đề Hot. Được biết, nhóm đã tẩu tán hết 2 triệu bản ngay trong tuần đầu mở bán. Đây là nhóm nhạc thứ 2 làm được điều này sau BTS.

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 11
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 12

 4. Lia (ITZY) - Choi Jisoo

Lia tên thật là Choi Jisoo, cô nàng ra mắt với vai trò giọng ca chính của ITZY. Ra mắt năm 2019, ITZY gặt hái được những thành công lớn. Mỗi lần comeback là một lần gây "bão". Lia gây ấn tượng bởi đôi mắt cười đáng yêu, gương mặt nhỏ, thân thiện cùng nét đẹp ngọt ngào. Đặc biệt, cô nàng còn sở hữu bờ vai vuông góc tuyệt đẹp mà mọi cô gái đều mơ ước. Tuy vậy, năm 2021, cô từng dính vào lùm xùm về chuyện bạo lực học đường. Công ty chủ quản đứng ra điều tra và cho biết tất cả chỉ là bịa đặt.

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 13
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 14

Hiện tại nhóm đang có kế hoạch quay trở lại vào ngày 15/7 với mini album Checkmate và rục rịch chuẩn bị cho tour diễn thế giới đầu tiên. 

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 15

 5. Jisoo (Lovelyz) - Seo Jisoo

Jisoo (Lovelyz) được biết đến là với hình ảnh tươi sáng, đáng yêu, ngọt ngào và tràn đầy năng lượng. Đôi mắt một mí thu hút, gương mặt sáng, dễ thương là "vũ khí" giúp cô nàng đánh gục trái tim fanboy. Thế nhưng, kể từ khi cái tên Jisoo (BLACKPINK) ra mắt, cô nàng dường như bị lu mờ, thậm chí lãng quên. Chưa kể, thành viên Lovelyz cũng từng dính tới bê bối tình dục đồng giới và phải tạm "đóng băng" hoạt động để điều trị tâm lý.

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 16
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 17
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 18

Vào tháng 11/2021, Lovelyz hết hạn hợp đồng, 7/8 thành viên không tái ký. Lovelyz chính thức tan rã. Có nguồn tin cho rằng Jisoo chuyển hướng sang diễn xuất.

6. Jisoo (Busters) - Jeong Jisoo

Em út trong danh sách này có lẽ là Jisoo (Busters). Nhóm ra mắt năm 2017 nhưng đến nay Busters vẫn là một cái tên mờ nhạt. Dù sinh năm 2003 nhưng Jisoo đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m71 cùng đôi chân dài miên man. Cô nàng sở hữu nét đẹp chuẩn Hàn Quốc, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng và đôi môi căng mọng. Ngoài làm idol, cô nàng cũng được biết đến với vai trò diễn viên. Có trong tay mọi yếu tố để có thể thành công, hi vọng trong tương lai Jisoo và nhóm sẽ được biết đến nhiều hơn. 

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 19
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 20
Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam - Ảnh 21
Blackpink nghĩ gì về chuyện tan rã?

Blackpink nghĩ gì về chuyện tan rã?

Trước sự háo hức của người hâm mộ , các cô nàng Blackpink gần đây đã cùng ngồi lại và có một bài phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone. Một câu hỏi mà hầu hết các thành viên đều nhận được trong bài phỏng vấn cá nhân là về cuộc sống hậu Blackpink.

Xem thêm
Từ khóa:   Jisoo sao Hàn idol Kpop

TIN LIÊN QUAN

Blackpink nghĩ gì về chuyện tan rã?

Blackpink nghĩ gì về chuyện tan rã?

Thang Duy, Jisoo (Blackpink) diện cùng một thiết kế nhưng phản ứng của netizen mới bất ngờ

Thang Duy, Jisoo (Blackpink) diện cùng một thiết kế nhưng phản ứng của netizen mới bất ngờ

Loạt sao Hàn bạo lực học đường: Soojin, Park Hyesoo đều bị "bêu tên", không ít người phải trả giá bằng cả sự nghiệp đang lẫy lừng

Loạt sao Hàn bạo lực học đường: Soojin, Park Hyesoo đều bị "bêu tên", không ít người phải trả giá bằng cả sự nghiệp đang lẫy lừng

V (BTS) ngầm xác nhận tin đồn hẹn hò với Jennie (BLACKPINK) là thật chỉ với duy nhất một hành động này

V (BTS) ngầm xác nhận tin đồn hẹn hò với Jennie (BLACKPINK) là thật chỉ với duy nhất một hành động này

Trả lời phỏng vấn với Vouge Australia, Rosé (BLACKPINK) khiến công chúng rung động vì sau vẻ ngoài mong manh là một trái tim chiến binh sắt đá

Trả lời phỏng vấn với Vouge Australia, Rosé (BLACKPINK) khiến công chúng rung động vì sau vẻ ngoài mong manh là một trái tim chiến binh sắt đá

BLACKPINK ROSÉ vượt mặt nhiều sao hạng A, chễm chệ trở thành nghệ sĩ Châu Á có lượt theo dõi nhiều nhất trên nền tảng Tiktok với 26 triệu người

BLACKPINK ROSÉ vượt mặt nhiều sao hạng A, chễm chệ trở thành nghệ sĩ Châu Á có lượt theo dõi nhiều nhất trên nền tảng Tiktok với 26 triệu người

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI