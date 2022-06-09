Những idol Kpop có tên thật "kêu" không kém nghệ danh - "một mẩu" của Blackpink cũng góp mặt

Chuyện idol trùng tên nhau ở ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc không còn là chuyện lạ. Thế nhưng, theo chiều hướng ngược lại, có những idol có tên thật ấn tượng tới mức không ai nghĩ đó là tên thật.

Tuy là người Hàn "xịn", sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nhưng cô nàng lại có cái tên khá "Tây". Được biết, mẹ của Jennie rất thích bộ phim Đồng Hồ Cát do nam diễn viên Lee Jung Jae đóng vai chính. Nhân vật đó tên Baek Jaehee. Đáng tiếc thay, cái tên lại quá nam tính nên bà đã biến tấu cái tên thành Jennie để phù hợp với con gái.

Nổi lên từ cuộc thi sống còn Produce 101 mùa 2 và dành suất debut cũng Wanna One, Kang Daniel được khán giả gọi là "center quốc dân". Đến giờ khi Wanna One đã ngừng hoạt động khá lâu nhưng tên tuổi của Kang Daniel vẫn thuộc hàng top. Tuy vậy ít ai biết rằng tên của anh chàng trên giấy tờ thật sự là Daniel. Ban đầu, tên khai sinh của Daniel là Kang Euigeon - một cái tên khá khó phát âm với cả chính người Hàn. Thậm chí, bố của nam ca sĩ cũng không thể phát âm chính xác tên của anh. Nhận ra sự bất tiện này, anh chàng đã đi làm thủ tục đổi tên và bây giờ Kang Daniel vừa là tên thật vừa là nghệ danh của anh chàng sinh năm 1996 này.

3. Jung Mimi - Mimi (cựu thành viên Gugudan)

Cái tên đáng yêu Mimi khiến nhiều người nghĩ rằng đó là nghệ danh của nữ thần tượng nhưng thực ra đây chính là tên thật của cô. Cô nàng gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu vẻ ngoài ngây thơ nhờ vào đôi mắt đen to tròn và nụ cười đáng yêu cùng ngoại hình tươi sáng. Cuối năm 2020, Gugudan tan rã một cách đáng tiếc, Mimi từ đó cũng không tham gia hoạt động nghệ thuật nào. Cô chăm chỉ hoạt động trên instagram và đăng tải các video của mình lên youtube.

4. Hansol Vernon Choi - Vernon (Seventeen)

Cũng không quá ngạc nhiên khi anh chàng rapper nhà Seventeen lại có cái tên "Tây" như vậy khi anh mang hai dòng máu Hàn - Mỹ. Sinh ra tại New York, Mỹ, Vernon theo bố mẹ về Hàn sinh sống từ năm 5 tuổi. Anh chàng đã có thời gian đi học với tên tiếng Hàn là Choi Hansol.

5. Sandara Park - Dara (2NE1)

Thêm một đại diện nữa đến từ đại gia đình YG, Dara có tên khai sinh là Sandara Park. Vì tên có tới 4 âm tiết khác với thông thường, cô thường bị nhầm là người ngoại quốc. Dù trên thực tế, cựu thành viên 2NE1 có quãng thời gian lớn lên tại Philippines. Tên cô mang ý nghĩa là “khôn ngoan và thông minh”. Sandara cũng là tên thuở nhỏ của Kim Yusin, một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử.

6. Lee Jeno - Jeno (NCT)

Sở hữu cái tên rất "kêu", Jeno bị nhầm tưởng rằng đây là nghệ danh. Không ít lần, chàng idol sinh năm 2000 bị hỏi về tên thật. Được biết, đây là tên do ông của anh đặt với ý nghĩa là "hoàng đế của nỗ lực". Fan còn đặt tên Hàn Việt theo ý nghĩa này cho Jeno là Lý Đế Nỗ.