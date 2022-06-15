Người hâm mộ đang rất quan tâm đến chuyện tan rã của BLACKPINK vì đã quá lâu rồi nhóm không cho ra sản phẩm mới và thời hạn 7 năm cũng sắp đến gần.

Gần đây, fan của BLACKPINK nói riêng và fan Kpop nói chung đều đang rất quan tâm tới những thông tin về việc BLACKPINK và lời nguyền 7 năm. Việc một nhóm nhạc đình đám và có sức hút được cho là bậc nhất xứ sở Kim Chi tan rã hẳn sẽ là một cú sốc đối với người hâm mộ. Tuy nhiên cũng có lý do để netizen đưa ra giả thuyết này. Điều đầu tiên khiến người hâm mộ nghi ngờ về sự tan rã của BLACKPINK chính là việc đã rất lâu rồi các cô nàng chưa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc nào. Đã gần 2 năm kể từ lần trở lại gần nhất với album The Album được phát hành vào tháng 10/2020. Suốt từ đó tới nay, khán giả chỉ được thấy BLACKPINK thông qua các dự án riêng lẻ. Cụ thể là 2 MV solo của Rosé và Lisa và sự xuất hiện của Jisoo trong dự án phim. Lần gần đây nhất 4 cô nàng xuất hiện cùng nhau là trong một sự kiện thời trang.

Lần gần nhất BLACKPINK xuất hiện cùng nhau. Từ 2021 tới nay, các cô gái BLACKPINK đều chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Hiện tất cả đều đã trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của 4 thương hiệu thời trang đình đám là Chanel, Dior, Celine, Saint Laurent. Nhiều ý kiến cho rằng, các cô nàng đang quan tâm nhiều hơn tới độ phủ sóng cá nhân thay vì hoạt động nhóm. Và phía YG cũng đang ưu tiên hơn cho những hoạt động thời trang vì lợi nhuận mà chúng đem lại. Một trong những lý do khác khiến cho khán giả ngờ vực về sự tan rã của BLACKPINK chính là lời nguyền 7 năm của Kpop. Là fan Kpop thì hẳn không còn xa lạ gì về lời nguyên này. Theo đó, 7 năm thường là thời hạn hợp đồng mà các nhóm nhạc ký kết với công ty quản lý và BLACKPINK cũng không ngoại lệ. Khi hết hạn hợp đồng, có những trường hợp tái ký trước hạn nhưng cũng có những trường hợp có những thành viên trong một nhóm không tái ký hoặc tệ hơn là cả nhóm đều không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Điều này khẳng định về hồi kết của một nhóm nhạc.

Nếu tính từ khoảng thời gian debut từ năm 2016 thì đến nay BLACKPINK đã chính thức là nghệ sĩ dưới trướng YG được 6 năm và con số 7 năm định mệnh đang đến rất gần. Các fan lo sợ việc BLACKPINK không tái ký hợp đồng với YG hay có một thành viên nào đó không tiếp tục đồng hành. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa khiến người hâm mộ quan ngại về chuyện tan rã đó là việc YG sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới trong thời gian sắp tới. Khán giả lo rằng nếu chuyện này xảy ra thì BLACKPINK sẽ rơi vào trường hợp giống như 2NE1 đã từng. Dù đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, BLACKPINK có thể tan rã, có thể không. Dù vậy, hiện tại 4 cô nàng vẫn là một nhóm. Hiện phía YG cũng đã xác nhận BLACKPINK sẽ comeback trong nửa cuối năm 2022. Hi vọng truong tương lai xa vẫn có thể nhìn thấy cả 4 cô nàng đồng hành cùng nhau.

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