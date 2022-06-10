Jennie (Blackpink) sở hữu căn penthouse "sang, xịn, mịn" ở tuổi 26 khiến công chúng trầm trồ

Mới đây, Jennie đã gây bão sau khi đăng tải video lên Youtube. Nội dung video đơn giản chỉ là vlog của cô nàng về bí kíp làm đẹp và thói quen hàng ngày. Nhưng chính căn nhà của Jennie mới là thứ làm dân tịnh phát sốt lên như vậy.

Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, tươi tắn và mái tóc vàng nổi bật của Jennie, người xem còn chú ý tới quang cảnh căn penthouse 136 tỷ xuất hiện thấp thoáng đằng sau. Jennie vẫn chưa cho fan chiêm ngưỡng toàn bộ nội thất căn nhà nhưng qua những khung hình hiếm hoi, có thể thấy rõ nữ idol tốn kém không ít để trang hoàng không gian sống. Cách trang trí nhà theo lối tối giản cùng với ánh sáng chan hòa khiến cho căn nhà của Jennie trông giống như một studio hay một quán cà phê. Không ít khán giả đều phải xuýt xoa vì gu thẩm mỹ và cách trang trí đầy tinh tế, sang trọng của nữ thần tượng 26 tuổi.