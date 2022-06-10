Jennie (Blackpink) sở hữu căn penthouse "sang, xịn, mịn" ở tuổi 26 khiến công chúng trầm trồ

Căn hộ áp mái của Jennie đang khiến dân mạng xuýt xoa không chỉ vì cái giá đắt đỏ mà còn vì cách bài trí rất có gu.
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Mới đây, Jennie đã gây bão sau khi đăng tải video lên Youtube. Nội dung video đơn giản chỉ là vlog của cô nàng về bí kíp làm đẹp và thói quen hàng ngày. Nhưng chính căn nhà của Jennie mới là thứ làm dân tịnh phát sốt lên như vậy.
Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, tươi tắn và mái tóc vàng nổi bật của Jennie, người xem còn chú ý tới quang cảnh căn penthouse 136 tỷ xuất hiện thấp thoáng đằng sau. Jennie vẫn chưa cho fan chiêm ngưỡng toàn bộ nội thất căn nhà nhưng qua những khung hình hiếm hoi, có thể thấy rõ nữ idol tốn kém không ít để trang hoàng không gian sống. Cách trang trí nhà theo lối tối giản cùng với ánh sáng chan hòa khiến cho căn nhà của Jennie trông giống như một studio hay một quán cà phê. Không ít khán giả đều phải xuýt xoa vì gu thẩm mỹ và cách trang trí đầy tinh tế, sang trọng của nữ thần tượng 26 tuổi.
Nhưng điều khiến mọi người trầm trồ không chỉ có vẻ đẹp của căn nhà mà còn vì giá trị của nó. Cụ thể, căn hộ của Jennie là căn hộ áp mái nằm ở UN Village trong khu Hannam nổi tiếng đắt đỏ. Đây cũng là nơi 1% người giàu nhất Hàn Quốc chọn để an cư. Được biết, nhà có 2 tầng với 4 phòng ngủ, rộng khoảng 450m2. Tại thời điểm mua, căn nhà có giá khoảng 6 tỷ won (khoảng 136 tỷ đồng). Trong những hình ảnh nhà mẫu, không gian sống của Jennie nhìn như nhà của công chúa, từng góc đều được chăm chút cẩn thận với nội thất sang trọng, hiện đại và tinh tế.