Top idol nam sỡ hữu làn da đẹp đến chị em cũng phải ghen tị: có cả một mẩu BTS, nhà SM góp mặt hơi nhiều

Không chỉ có tài năng, nhan sắc đối với một ca sĩ idol cũng rất quan trọng. Việc có một làn da đẹp cũng góp phần thăng hạng nhan sắc. Những idol nam dưới đây đều không chỉ có visual "say đắm lòng người" mà còn có làn da trắng sáng, mịn màng khiến chị em đỏ mắt ghen tị.

Không chỉ trắng, ít khi nào người hâm mộ thấy Suga xuất hiện với những nốt mụn trên mặt. Anh chàng cũng có lần chia sẻ rằng anh không có bí quyết đặc biệt nào để chăm sóc làn da cả. Anh chỉ dùng mặt nạ giấy thông thường để cấp ẩm cho làn da.

Đến bây giờ vẫn không có màu tóc nào làm khó được anh.

Từ những ngày đầu debut Suga đã có một làn da trắng sáng.

Mở đầu danh sách là anh chàng rapper nhà BTS. Sở hữu làn da trắng sữa, Suga không ngại thử những màu sắc "khó nhằn" như bạch kim, vàng,...hay cả ombre. Việc lựa chọn màu sắc trang phục cho anh chàng cũng không phải việc khó khi anh có thể cân được mọi màu sắc.

2. Woozi (Seventeen)

Với làn da trắng mịn tự nhiên, Woozi thường hay tự tin để mặt mộc khi trò chuyện cùng fan. Khi được hỏi về bí quyết dưỡng da anh chàng nói rằng anh còn không dùng mỹ phẩm nào trước đó cho tới khi Seventeen nhận được hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm đầu tiên thì Woozi mới sử dụng sản phẩm mà nhãn hàng gửi tặng.

Làn da trắng giúp Woozi hoàn thành "vai trò" tiên tử dễ thương trong nhóm.

Tuy vậy, fan cũng ngầm đoán được lí do mà làn da của "boss" Vocal team nhà ta lại đẹp tới vậy. Tất cả là nhờ lối sống lành mạnh của anh chàng. Anh nói không với hút thuốc và uống rượu, ngoài ra còn chăm chỉ tập thể dục. Chằng những đẹp da mà thói quen tốt này còn giúp Woozi duy trì nét tươi trẻ như những ngày đầu ra mắt.

Dù vừa tập gym xong Woozi cũng không ngại khoe mặt mộc.

3. Jaehyun (NCT)

Không phải là kiểu trắng sữa phát sáng, làn da của Jaehyun trắng hồng đầy sức sống. Chẳng vì thế mà fan cũng như anh em cùng nhóm vẫn luôn gọi Jaehyun là "đào". Cùng với má lúm đồng tiền, làn da cũng là một nét hút fan của Jaehyun.

Làn da trắng làm tôn lên những đường nét trên khuôn mặt Jaehyun.

Trong một nội dung được đăng tải trên kênh Youtube của NCT, Jaehyun tiết lộ về chu trình dưỡng da của mình. Anh chàng cho biết các bước dưỡng da chủ yếu về làm sạch và dưỡng ẩm. Anh cũng chia sẻ thêm là có vẻ như bố mẹ anh đã "gánh còng lưng" làn da này rồi vì anh chàng cũng không skincare gì nhiều.

Mặt mộc trắng hồng của chàng "đào" nhà NCT.

4. Chenle (NCT)

Thêm một gương mặt nữa đến từ NCT. Chenle có một làn da trắng mịn màng không tì vết. Nhờ vậy mà anh chàng có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu và luôn thu hút mọt ánh nhìn. Dù là hình selfie hay là fan chụp vội trên sân khấu thì làn da trắng sáng của chàng idol sinh năm 2001 cũng trắng bất biến. Cũng vì có làn da trắng mà fan hay gọi yêu Chenle là mèo trắng.

Dù là hình selfie...

...hay hình fan chụp cũng đều trắng đến phát sáng.

5. Key (SHinee)

Key từng tiết lộ trên SBS Power FMs Cultwo Show rằng làn da trắng của anh ấy là do di truyền. Anh cho biết thêm: “Tôi nghĩ rằng làn da của tôi cực kỳ nhợt nhạt. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi còn không hề bị rám nắng cho dù có làm gì đi nữa”. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đủ tự tin tẩy trang và để lộ mặt mộc trong một buổi phát trực tiếp với fan.

Mặt mộc selfie cũng rất hoàn mỹ.

Tuy đứng cạnh Taeyeon nổi tiếng da trắng thì Key cũng không hề bị lép vế.

6. Ha Sung Woon

Điểm thu hút nhất trên gương mặt Sungwoon không chỉ có đôi môi quyến rũ mà hơn thế nữa là làn da sáng bóng của anh. Cựu thành viên Wanna One chia sẻ rằng anh ấy có được làn da tuyệt đẹp là nhờ di truyền từ mẹ của mình. Bên cạnh đó bí quyết giúp nam thần duy trì làn da sáng bao gồm ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và sử dụng mặt nạ thường xuyên.



