Sau BTS, cuối cùng cũng có một nhóm nhạc nữa làm được điều này

Sau BTS, Seventeen là nhóm nhạc thứ 2 đạt doanh thu 2 triệu bản trong tuần đầu tiên mở bán album.
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Mới đây, vào ngày 27/5, nhóm nhạc nam Seventeen đã quay trở lại đường đua Kpop với full album thứ 4 mang tên Face The Sun và ca khúc chủ đề Hot. Với lần trở lại này, nhóm mang hình ảnh mạnh mẽ, khác với Seventeen tươi trẻ thường thấy. Được biết album Face The Sun mang ý nghĩa sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, đối diện với sức nóng của mặt trời để trở thành chính mặt trời tỏa sáng và lan tỏa sức ảnh hưởng tới muôn nơi.
Vào ngày 2/6, sau khi hết tuần đầu tiên mở bán chính thức, album Face The Sun đã tẩu tán được 2.067.769 bản theo số liệu từ bản xếp hạng Hanteo. Chỉ tính riêng trong ngày đầu đã có 1,75 triệu bản được bán ra. Trước khi phát hành, nhóm đã có hơn 1,7 triệu lượt đặt trước cho album lần này.
Với thành tích này, Face The Sun đã trở thành album bán chạy nhất 2022 tính đến thời điểm hiện tại và cũng là album bán chạy nhất của Seventeen từ trước tới nay. Đồng thời, Seventeen cũng là nhóm nhạc tiếp theo ghi tên vào danh sách những nhóm nhạc Kpop có doanh số 2 triệu bản trong tuần đầu sau tiền bối BTS. Ngoài ra "Face The Sun" đã trở thành album thứ 4 có doanh số bán ra cao nhất tại tuần đầu tiên phát hành trong lịch sử của Hanteo sau các album: "Map of the Soul: 7", "BE" và "Map of the Soul: Persona" của BTS. Bên cạnh đó, MV ca khúc chủ đề Hot cũng đạt được hơn 15 triệu view trong 24h đầu tiên phát hành. Cùng với đó, lần trở lại này đã phá vỡ nhiều kỉ lục cá nhân của nhóm.
Có thể nói, đây là một bước tiến dài của Seventeen từ nhóm nhạc xuất thân từ công ty tầm trung cho tới một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc.