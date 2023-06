Sau BTS, cuối cùng cũng có một nhóm nhạc nữa làm được điều này

Những khía cạnh khác nhau của Seventeen được thể hiện trong album lần này.

Với thành tích này, Face The Sun đã trở thành album bán chạy nhất 2022 tính đến thời điểm hiện tại và cũng là album bán chạy nhất của Seventeen từ trước tới nay. Đồng thời, Seventeen cũng là nhóm nhạc tiếp theo ghi tên vào danh sách những nhóm nhạc Kpop có doanh số 2 triệu bản trong tuần đầu sau tiền bối BTS. Ngoài ra "Face The Sun" đã trở thành album thứ 4 có doanh số bán ra cao nhất tại tuần đầu tiên phát hành trong lịch sử của Hanteo sau các album: "Map of the Soul: 7", "BE" và "Map of the Soul: Persona" của BTS. Bên cạnh đó, MV ca khúc chủ đề Hot cũng đạt được hơn 15 triệu view trong 24h đầu tiên phát hành. Cùng với đó, lần trở lại này đã phá vỡ nhiều kỉ lục cá nhân của nhóm.