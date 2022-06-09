Sau BTS, cuối cùng cũng có một nhóm nhạc nữa làm được điều này

Mới đây, vào ngày 27/5, nhóm nhạc nam Seventeen đã quay trở lại đường đua Kpop với full album thứ 4 mang tên Face The Sun và ca khúc chủ đề Hot. Với lần trở lại này, nhóm mang hình ảnh mạnh mẽ, khác với Seventeen tươi trẻ thường thấy. Được biết album Face The Sun mang ý nghĩa sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, đối diện với sức nóng của mặt trời để trở thành chính mặt trời tỏa sáng và lan tỏa sức ảnh hưởng tới muôn nơi.

Vào ngày 2/6, sau khi hết tuần đầu tiên mở bán chính thức, album Face The Sun đã tẩu tán được 2.067.769 bản theo số liệu từ bản xếp hạng Hanteo. Chỉ tính riêng trong ngày đầu đã có 1,75 triệu bản được bán ra. Trước khi phát hành, nhóm đã có hơn 1,7 triệu lượt đặt trước cho album lần này.