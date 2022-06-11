Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực "tây": Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài

Không giống như nhiều idol Kpop khác, Jennie không sở hữu làn da trắng sứ. Nhưng bù lại, cô nàng lại có một làn da rám nắng khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn màu sắc trang phục sẽ rất dễ khiến cho chủ nhân bị quê mùa, kém sang. May thay, Jennie lại rất biết cách phối đồ để tôn lên làn da ngăm tự nhiên. Chị em da ngăm nên tham khỏa để trở nên thật sành điệu nhé!

Màu trắng là một màu cơ bản mà chắc hẳn ai cũng có ít nhất 1 item trong tủ. Kiểu đồ thời trang mang gam màu kinh điển này hợp với mọi loại da, ngay cả với nàng da ngăm. Jennie không ít lần ưu ái màu trang phục này và có được vẻ ngoài sành điệu, sexy. Tất nhiên, cô nàng da ngăm Jennie cũng có bí kíp riêng khi chọn đồ trắng, đó là ưu tiên hơn những items mang gam màu trắng kem, trắng ngà để tránh bị "chọi", khiến da bị sỉn hơn.

Tương tự với màu trắng, màu đen là một màu trung tính mà ai cũng mặc được. Nếu như màu trắng giúp làn da trông sáng hơn thì màu đen khiến người mặc trông sang và quyền lực hơn. Ngoài ra, màu đen còn giúp "ăn gian" vóc dáng. Rất đáng để cho các nàng thử.













Trang phục màu be, nâu

Nhiều người nghĩ những tone màu nhờ nhờ như be hay nâu dễ làm sỉn da nhưng thực tế, đây mới là màu sắc làm tôn da và rất dễ mặc. Những trang phục mang màu này thường đem lại phong thái cổ điển, thanh lịch.













Những trang phục màu sáng

Đúng như cái tên, màu sáng như xanh, hồng, vàng,... sẽ giúp da sáng hơn. Đồng thời giúp người mặc trông tươi trẻ, năng động hơn. Tuy nhiên, nên tránh những màu quá rực rỡ bị sẽ khiến da bị sỉn màu và trông rất sến.











