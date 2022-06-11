Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực "tây": Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài

Thời trang 11/06/2022 10:15

Tuy không sở hữu làn da trắng sứ nhưng Jennie có cách phối đồ thông minh biến làn da "bánh mật" trở nên cực kì sang chảnh, sành điệu.

Không giống như nhiều idol Kpop khác, Jennie không sở hữu làn da trắng sứ. Nhưng bù lại, cô nàng lại có một làn da rám nắng khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn màu sắc trang phục sẽ rất dễ khiến cho chủ nhân bị quê mùa, kém sang. May thay, Jennie lại rất biết cách phối đồ để tôn lên làn da ngăm tự nhiên. Chị em da ngăm nên tham khỏa để trở nên thật sành điệu nhé!

Trang phục màu trắng

Màu trắng là một màu cơ bản mà chắc hẳn ai cũng có ít nhất 1 item trong tủ. Kiểu đồ thời trang mang gam màu kinh điển này hợp với mọi loại da, ngay cả với nàng da ngăm. Jennie không ít lần ưu ái màu trang phục này và có được vẻ ngoài sành điệu, sexy. Tất nhiên, cô nàng da ngăm Jennie cũng có bí kíp riêng khi chọn đồ trắng, đó là ưu tiên hơn những items mang gam màu trắng kem, trắng ngà để tránh bị "chọi", khiến da bị sỉn hơn.

Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 1
 
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 2
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 3

Trang phục màu đen

Tương tự với màu trắng, màu đen là một màu trung tính mà ai cũng mặc được. Nếu như màu trắng giúp làn da trông sáng hơn thì màu đen khiến người mặc trông sang và quyền lực hơn. Ngoài ra, màu đen còn giúp "ăn gian" vóc dáng. Rất đáng để cho các nàng thử. 

Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 4
 
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 5
 
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 6
 

Trang phục màu be, nâu

Nhiều người nghĩ những tone màu nhờ nhờ như be hay nâu dễ làm sỉn da nhưng thực tế, đây mới là màu sắc làm tôn da và rất dễ mặc. Những trang phục mang màu này thường đem lại phong thái cổ điển, thanh lịch.

Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 7
 
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 8
 
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 9
 

Những trang phục màu sáng

Đúng như cái tên, màu sáng như xanh, hồng, vàng,... sẽ giúp da sáng hơn. Đồng thời giúp người mặc trông tươi trẻ, năng động hơn. Tuy nhiên, nên tránh những màu quá rực rỡ bị sẽ khiến da bị sỉn màu và trông rất sến.

Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 10
 
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 11
 
Nàng da ngăm học Jennie (Blackpink) phối đồ cực 'tây': Toàn trang phục có sẵn mà lên đồ lại siêu sanh chảnh, đi học, đi chơi đều chuẩn bài - Ảnh 12
 
Ngắm nhìn gu thời trang đẳng cấp của cô nàng Jennie (BLACKPINK): Hội chị em mê phong cách sang chảnh mau lưu lại!

Ngắm nhìn gu thời trang đẳng cấp của cô nàng Jennie (BLACKPINK): Hội chị em mê phong cách sang chảnh mau lưu lại!

Jennie được biết đến là một thành viên trong nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đình đám BLACKPINK. Ngoài ra, Jennie là một trong những cô nàng nổi bật trong lĩnh vực thời trang của Kpop. Với thân hình săn chắc và khí chất sang chảnh, bất kể bộ đồ nào được Jennie diện đều trở thành xu hướng. Vì vậy, phong cách ăn mặc của mỹ nhân Black Pink luôn là nguồn cảm hứng thời trang cho rất nhiều cô gái trẻ, từ mùa hè cho đến mùa thu, mùa đông và mùa xuân.

Xem thêm
Từ khóa:   Jennie Thời trang sao bí quyết mặc đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt