Shuhua ((G)I-DLE) phẫn nộ lên tiếng về vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông Trung Quốc hành hung

Sao quốc tế 13/06/2022 23:49

Mới đây, trên tài khoản Weibo cá nhân, em út Shuhua của nhóm (G)I-DLE đã có những dòng tâm thư bày tỏ sự bức xúc với vụ việc cô gái bị một nhóm đàn ông hành hung ở Đường Sơn, Trung Quốc.

Shuhua - thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE mới đây lên tiếng về sự việc đang gây phẫn nộ ở Đường Sơn, Trung Quốc. Thông qua trang Weibo cá nhân của mình cô đã đăng những suy nghĩ cá nhân về sự việc.

Shuhua ((G)I-DLE) phẫn nộ lên tiếng về vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông Trung Quốc hành hung - Ảnh 1
 

Em út của (G)I-DLE viết: “Gửi tới cô gái, tôi rất xin lỗi vì tôi không thể giúp đỡ bạn vượt qua nỗi đau, sợ hãi và những phiền muộn của bạn. Hiện tại, điều bạn cần là chữa trị vết thương lòng thật cẩn thận. Hãy tin tưởng tôi, mọi người sẽ giúp bạn lấy lại công lý. Không cần bỏ lòng nhân ái cho những kẻ cặn bã. Tôi chỉ hy vọng bạn có thể nhận lấy sự ấm áp sau những bất hạnh bạn phải trải qua. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy bối rối. Ngay cả những con vật được thuần hóa hay không cũng hiểu, vậy tại sao con người không hiểu. Để trở thành một con người thì trước hết hãy là con người. Đừng hạ thấp giá trị của loài người. Nhưng hắn ta không xứng đáng để làm một con người”.

Shuhua ((G)I-DLE) phẫn nộ lên tiếng về vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông Trung Quốc hành hung - Ảnh 2
Tâm thư của Shuhua trên tài khoản Weibo cá nhân.

Shuhua cũng dành thời gian để phản hồi những bình luận của người hâm mộ về vụ việc. Nữ ca sĩ giải thích cô ấy muốn sống cuộc đời lương thiện và đứng lên trước sự bất công. Cô cũng chia sẻ thêm ngoài chuyện muốn làm idol để thỏa niềm đam mê, đó còn là để có thể đứng lên chống lại bất công.

Theo SupChina, nhóm đàn ông ở Đường Sơn bị camera ghi lại cảnh đánh đập dã man một phụ nữ sau khi cô từ chối cho những người này tài khoản mạng xã hội. Vụ hành hung đã làm dấy lên tranh cãi trong dư luận. Khi cô gái bị đánh, không người đàn ông nào xung quanh đó giúp đỡ. Một số phụ nữ tiến đến can ngăn nhưng cũng bị tấn công. Vụ việc đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội của Trung Quốc.

Shuhua ((G)I-DLE) phẫn nộ lên tiếng về vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông Trung Quốc hành hung - Ảnh 3
Nạn nhân bị nhóm đàn ông hành hung sau khi sàm sỡ bất thành. 

Có nhiều người hâm mộ lo cho cô nàng có thể gặp phải tranh cãi vì cô là người nổi tiếng. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến ủng hộ Shuhua, khen ngợi cô nàng vì sự thẳng thắn, trưởng thành.

Shuhua ((G)I-DLE) phẫn nộ lên tiếng về vụ việc cô gái bị nhóm đàn ông Trung Quốc hành hung - Ảnh 4
 

"Shuhua có vẻ trưởng thành hơn mình nghĩ."

"Thật tốt khi thấy Shuhua nói thẳng nói thật như thế này."

"Rất thích việc Shuhua là con người có đức tin mãnh liệt như thế này."

"Từ trước đã luôn cảm thấy Shuhua là người có niềm tin cực mạnh vào giá trị quan của bản thân."

"Nghe cách nói chuyện là thấy Shuhua cực đặc biệt rồi."

 

 

"Shuhua khiến người khác có thiện cảm thật đấy."

Jennie (Blackpink) sở hữu căn penthouse "sang, xịn, mịn" ở tuổi 26 khiến công chúng trầm trồ

Jennie (Blackpink) sở hữu căn penthouse "sang, xịn, mịn" ở tuổi 26 khiến công chúng trầm trồ

Căn hộ áp mái của Jennie đang khiến dân mạng xuýt xoa không chỉ vì cái giá đắt đỏ mà còn vì cách bài trí rất có gu.

Xem thêm
Từ khóa:   Shuhua (G)I-DLE hành hung

TIN LIÊN QUAN

Jennie (Blackpink) sở hữu căn penthouse "sang, xịn, mịn" ở tuổi 26 khiến công chúng trầm trồ

Jennie (Blackpink) sở hữu căn penthouse "sang, xịn, mịn" ở tuổi 26 khiến công chúng trầm trồ

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình

Sau BTS, cuối cùng cũng có một nhóm nhạc nữa làm được điều này

Sau BTS, cuối cùng cũng có một nhóm nhạc nữa làm được điều này

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Idol Kpop cùng tên Jisoo: người là nữ idol hàng top, người dính bê bối, còn có cả idol nam

Những idol Kpop có tên thật "kêu" không kém nghệ danh - "một mẩu" của Blackpink cũng góp mặt

Những idol Kpop có tên thật "kêu" không kém nghệ danh - "một mẩu" của Blackpink cũng góp mặt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 9 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 9 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 24 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI