Mới đây, trên tài khoản Weibo cá nhân, em út Shuhua của nhóm (G)I-DLE đã có những dòng tâm thư bày tỏ sự bức xúc với vụ việc cô gái bị một nhóm đàn ông hành hung ở Đường Sơn, Trung Quốc.

Shuhua - thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE mới đây lên tiếng về sự việc đang gây phẫn nộ ở Đường Sơn, Trung Quốc. Thông qua trang Weibo cá nhân của mình cô đã đăng những suy nghĩ cá nhân về sự việc.

Em út của (G)I-DLE viết: “Gửi tới cô gái, tôi rất xin lỗi vì tôi không thể giúp đỡ bạn vượt qua nỗi đau, sợ hãi và những phiền muộn của bạn. Hiện tại, điều bạn cần là chữa trị vết thương lòng thật cẩn thận. Hãy tin tưởng tôi, mọi người sẽ giúp bạn lấy lại công lý. Không cần bỏ lòng nhân ái cho những kẻ cặn bã. Tôi chỉ hy vọng bạn có thể nhận lấy sự ấm áp sau những bất hạnh bạn phải trải qua. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy bối rối. Ngay cả những con vật được thuần hóa hay không cũng hiểu, vậy tại sao con người không hiểu. Để trở thành một con người thì trước hết hãy là con người. Đừng hạ thấp giá trị của loài người. Nhưng hắn ta không xứng đáng để làm một con người”.

Tâm thư của Shuhua trên tài khoản Weibo cá nhân. Shuhua cũng dành thời gian để phản hồi những bình luận của người hâm mộ về vụ việc. Nữ ca sĩ giải thích cô ấy muốn sống cuộc đời lương thiện và đứng lên trước sự bất công. Cô cũng chia sẻ thêm ngoài chuyện muốn làm idol để thỏa niềm đam mê, đó còn là để có thể đứng lên chống lại bất công. Theo SupChina, nhóm đàn ông ở Đường Sơn bị camera ghi lại cảnh đánh đập dã man một phụ nữ sau khi cô từ chối cho những người này tài khoản mạng xã hội. Vụ hành hung đã làm dấy lên tranh cãi trong dư luận. Khi cô gái bị đánh, không người đàn ông nào xung quanh đó giúp đỡ. Một số phụ nữ tiến đến can ngăn nhưng cũng bị tấn công. Vụ việc đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội của Trung Quốc.

Nạn nhân bị nhóm đàn ông hành hung sau khi sàm sỡ bất thành. Có nhiều người hâm mộ lo cho cô nàng có thể gặp phải tranh cãi vì cô là người nổi tiếng. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến ủng hộ Shuhua, khen ngợi cô nàng vì sự thẳng thắn, trưởng thành.

"Shuhua có vẻ trưởng thành hơn mình nghĩ." "Thật tốt khi thấy Shuhua nói thẳng nói thật như thế này." "Rất thích việc Shuhua là con người có đức tin mãnh liệt như thế này." "Từ trước đã luôn cảm thấy Shuhua là người có niềm tin cực mạnh vào giá trị quan của bản thân." "Nghe cách nói chuyện là thấy Shuhua cực đặc biệt rồi." "Shuhua khiến người khác có thiện cảm thật đấy."

Jennie (Blackpink) sở hữu căn penthouse "sang, xịn, mịn" ở tuổi 26 khiến công chúng trầm trồ Căn hộ áp mái của Jennie đang khiến dân mạng xuýt xoa không chỉ vì cái giá đắt đỏ mà còn vì cách bài trí rất có gu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shuhua-gi-dle-phan-no-len-tieng-ve-vu-viec-co-gai-bi-nhom-dan-ong-trung-quoc-hanh-hung-476011.html